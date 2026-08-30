食物中毒｜薯仔發芽毒素激增　高溫烹煮都冇用！切除芽能吃嗎？

熱映電影《歡迎來龍餐館》中，馬俊生用發芽毒薯仔讓孩子們輕微中毒換生機的情節，讓人們倍感戰爭的殘酷，更充滿了戲劇的張力。現實裏，真的能用發芽薯仔「控制劑量輕微中毒」嗎？挖掉芽是不是就安全了？高溫煮一煮能不能去毒？



帶着這些問題，寶藏健康科普欄目採訪了安徽醫科大學第二附屬醫院急診內科副主任醫師胡樂義。

食用發芽薯仔為何能讓人中毒？

如同電影《歡迎來龍餐館》演繹的情節，食用發芽薯仔確實會引發中毒，出現嘔吐、腹瀉等不適。致人中毒的元兇，就是薯仔發芽後大量產生的有毒物質——龍葵素。

千萬別吃發芽薯仔👇👇👇

薯仔發芽不能食用（01製圖）

+ 15

龍葵素屬於有毒生物鹼，它會抑制體內膽鹼酯酶的活性，使乙酰膽鹼在神經肌肉接頭處大量蓄積，進而引發一系列中毒反應。

龍葵素本身就存在於成熟完好的薯仔中，含量約 7‑10mg/100g，遠低於 20mg/100g 的安全限值，正常食用沒有風險。但薯仔未成熟或是發芽，龍葵素含量會急劇升高至 25‑60mg/100g，芽眼、芽基等部位的毒素甚至可達 500mg/100g。

成人一次性攝入 20‑40 毫克龍葵素，就有可能發生中毒，而僅 30 克左右（約兩指大小）嚴重發芽變綠的薯仔組織，就足以達到中毒劑量。攝入 200 毫克以上會出現明顯中毒，400 毫克則可引發重度中毒；兒童體重較輕，中毒劑量閾值會更低。

影片《歡迎來龍餐館》中，試圖拔掉發芽部位、人為控制毒素劑量，只造成輕微中毒的做法，現實中存在危險。每個發芽薯仔含有的毒物含量不可控，無法準確獲知所含毒物含量，且每個孩子實際攝入的毒素量完全無法預判，很可能造成體弱的孩子死亡，本質上是拿孩童的生命健康去搏一線逃生機會。

劇中所有孩子僅出現輕症，是藝術加工後的戲劇結局，現實並不存在這種 「可控投毒救人」 的操作，而這恰恰反襯出戰爭的殘酷，也構成了故事強大的戲劇張力。

發芽的薯仔，到底有多「毒」？

1.從入嘴到出現中毒症狀有多久？

一般30分鐘到2小時左右。

2. 食用薯仔中毒症狀都有哪些？

中毒後會出現咽喉部燒灼感、噁心嘔吐、腹痛腹瀉，胸悶、呼吸困難、頭暈、昏迷，腸源性青紫等。

3. 從輕微中毒到嚴重中毒，都會產生哪些後果？

龍葵素中毒輕症以嘔吐、腹瀉等消化道症狀為主，重症可出現呼吸困難、昏迷，甚至多臟器功能衰竭。

4. 吃發芽薯仔中毒，有解毒特效藥嗎？

對於中毒類疾病，大部分都是沒有特效解毒藥的，以對症支持治療為主。

發芽薯仔，掰掉芽能吃嗎？

沒有發芽的薯仔可以放心食用，但只要薯仔發芽了，都不建議烹飪食用。尤其是大面積發芽、表皮明顯變綠、變軟腐爛，建議直接扔掉。

1. 掰掉芽的薯仔，為何不能吃？

因為雖然挖掉了帶芽的部分，只是挖掉了龍葵素含量最高的部分，但毒素可能已經擴散到肉眼看不見的地方，無法保證完全清除。

2. 在水裏多泡一泡，能去毒嗎？

不能，因為龍葵素很難溶於水，想用泡水的方法去除毒素不可靠。

3. 高溫煮熟煮透就能去毒嗎？

龍葵素熱穩定性極強，高溫蒸煮也很難破壞其毒性，食用後仍有中毒的風險。

4. 吃着不苦不麻就是沒毒？

發芽不多的薯仔經烹飪後不一定會變味；但發芽較多或腐爛的薯仔會明顯變味。

5. 有人說，過去發芽薯仔吃了也沒事，現在的人就是矯情？

這個是概率事件，的確存在薯仔發芽初期龍葵素含量還未大幅飆升的情況。雖然扔掉看上去有點浪費，但其實是避免和預防食物中毒最有效的辦法。

吃發芽薯仔中毒，怎麼辦？

龍葵素中毒後，沒有解毒特效藥。如果誤食了發芽的薯仔怎麼辦？

1. 家庭自助急救辦法

在家可以口服食用醋，口服生蛋清，自行催吐等，如症狀無緩解，建議及時就醫，避免耽誤病情。

2. 就醫攻略

只要懷疑中毒，都建議立即前往醫院就診，讓急診科醫生進行病情評估，如存在臟器功能損害，需要住院治療。

相關文章：【食物安全】大蒜發芽營養更高 洋葱薑9種食物發芽後食唔食好？👇👇👇

+ 5

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

