擔心畢業後找不到工作　湖北大學生「考證哥」3年考100張證書

湖北一名大三學生董帥範近日在網絡上曬出大學期間考取的100張證書，引發廣泛討論，被網友稱為「考證哥」。這些證書涵蓋教師資格證、駕照、人工智能訓練師等多種類別，面對外界質疑，他表示重點不在於考證本身，而是學習過程中的自我提升。



三年考取百張證書引熱議

據《湖北日報》報導，21歲的董帥範就讀於湖北文理學院理工學院廣播電視編導專業。他坦言，考證源於大一時對就業的焦慮，擔心畢業後找不到工作。他從普通話二級乙等證書起步，備考10天後順利通過，隨後陸續取得教師資格證、心理健康諮詢師證、全媒體運營師等各類證照。

湖北一名大三學生董帥範近日曬出大學期間考取的100張證書。（湖北日報）

董帥範坦言，考證源於大一時對就業的焦慮：

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在眾多證書中，董帥範認為最具挑戰性的是教師資格證、駕照和心理健康諮詢師證。他花了半年時間跟隨網課學習，才一次通過教師資格證考試；駕照則橫跨三個寒暑假才考取。他強調，考證不是盲目堆砌數量，而是透過備考過程習得知識架構與思維方式。

對於「刷證」質疑，董帥範回應：

因為自身能力有限，希望透過多維度學習，為未來發展多鋪一條路。

他的專業課老師戴孟廷表示，董帥範是個踏實的學生，遇到想考的證照會主動徵詢老師意見。當地人社部門也提醒，求職市場更看重專業能力和實習經歷，考證需結合自身實際，適合自己的才最重要。

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