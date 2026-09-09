從舉報學術造假到登上講台　網紅｢耿同學｣獲聘任浙江傳媒學院講師

因連續舉報多名內地高校學者學術不端而引發外界關注的科普博主「耿同學」，獲聘為浙江傳媒學院科普產業學院特聘講師。「耿同學」據報已落戶杭州，並開設新賬號「耿同學科創行」。



浙江省科普聯合會官方公眾號7日發文稱，浙江省政協原副主席周國輝誇讚「耿同學」，年輕人敢說真話、追求真相，主動做了許多政府部門和相關機構分內之事，實屬不易，這本身就是科技生態建設中的一股重要力量。



「耿同學」在抖音發布影片，質疑高校學者學術造假。（抖音）

「耿同學」本名耿江濤，本科及碩士均畢業於吉林大學，並曾於北京航空航天大學攻讀博士（後肄業）。自2026年4月起，他在個人賬號「耿同學講故事」接連發佈多段揭露高校學者學術造假的影片，憑藉嚴謹的數據迅速走紅。其舉報隨後引發連鎖反應，多所涉事高校相繼介入調查，證實相關教職員存在學術不端行為並予以追責。

9月7日，浙江省科普聯合會官方微信公眾號發文稱，浙江省科普聯合會會長、十二屆浙江省政協副主席周國輝在辦公室聽取「耿同學」科普影片的創作近況，以及落戶杭州後的工作設想。

周國輝讚揚「耿同學」初生牛犢不怕虎，指他敢說真話、追求真相的質量極為可貴，並指像耿同學這樣敢於直言且做事嚴謹的年輕人，主動承擔了許多政府部門分內之事，是建構良好科技生態的重要力量，社會應鼓勵此類建設性的監督。

「耿同學」因打假，以「中國治理科研不端問題出人意料的盟友」身份登上了頂級期刊《Science》的新聞報道。（網絡圖片）

據了解，邀請「耿同學」落戶的浙江省科普聯合會是由浙江大學、西湖大學等60家單位共同發起的科普類社會組織，具有半官方性質。

據《中國新聞周刊》報道，談及落戶杭州的原因，「耿同學」透露是順手的是事情。他表示，因為1個人做影片做不過來，便找了幾個小夥伴在杭州成立公司開展商務，今年經常在杭州和深圳。「耿同學」說，新成立的公司依舊是做科普類的內容。

8月20日，新賬號「耿同學科創行」已發佈首條影片，稱「要講好中國科創故事」，目前已有1.2萬粉絲。

「耿同學」批判一些身處科研管理崗位的人「幾乎沒有科研管理能力」。（抖音）

對於受聘浙江傳媒學院，「耿同學」表示，該學院常邀請科普博主前去分享經驗，去年請了13個，但今年反而請得少，因為大博主都被請完了，「我其實粉絲體量上還差點意思，我還得努力。」

他還說，進行學術打假拚的不只是流量，更多的是社會責任，希望科研生態更加健康，後面會繼續做科普、打假影片，未來長期都是這樣，「除熱情外，還會覺得有種責任在身上」。