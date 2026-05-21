退學博士「耿同學」掀起打假風暴　中國學界亂象早該整治了

最近一段時間，一位名叫「耿同學」的視頻科普博主在中國學術界掀起一場打假風暴。「耿同學」是一位生物學專業的退學博士，在今天高度內卷的學術環境下本是一位毫不起眼的年輕人，但估計連他自己都未能想到的是，一個曾經的低級科研人員竟能成為多位在學界身居高位的頂尖科研人員的打假人，一舉揭穿學界亂象。



今年4月，「耿同學」發布視頻，質疑同濟大學時任生命科學與技術學院院長王平團隊發表於《自然》（Nature）的論文存在數據造假。20天后，同濟大學承認相關論文存在學術不端行為，免去王平的院長職務，降低王平的專業技術崗位等級兩級。王平作為一流大學的長江學者、國家傑青，本是國家寄予厚望的頂尖科研人才，他的團隊論文又是發表在世界頂級學術期刊，他的造假行為震動學術界。

除了王平團隊之外，「耿同學」還質疑南開大學生命科學學院院長陳佺、中山大學腫瘤防治中心副主任康鐵邦、中山大學生命科學學院副院長鄺棟明、上海大學轉化醫學研究院院長蘇佳燦存在論文造假行為。目前正在調查中。

B站一名科普博主「耿同學講故事」實名舉報南開大學生命科學學院院長陳佺所發論文涉嫌嚴重學術造假。（bilibili）

陳佺是院士候選人、國家傑青，康鐵邦是長江學者、國家傑青，鄺棟明是國家傑青，蘇佳燦是長江學者。在中國學術體系中，院士、長江學者、國家傑青都是國家級領軍人才的象徵，如果連掌握大量學術資源的他們都存在造假行為，將令世人對中國學界的真實狀況感到擔憂。

自第一次科技革命以來，科研水平往往被視為一個國家和地區的核心競爭力。科學技術是第一生產力，科研水平越高的國家和地區，越有希望引領人類的發展步伐。

中國在唐宋時期領先於西方卻在明清時期逐漸落後於西方，一個關鍵因素正是中國科技在唐宋時期領先西方卻在明清時期逐漸落後於西方。1840年的鴉片戰爭是經歷過科技革命、工業革命的英國對落後農業國的中國的降維打擊。自此之後，中國開始艱難引入現代科學，但一直面臨重重困難，直到1978年改革開放後，隨着經濟騰飛、工業崛起和實施科教興國戰略，中國科技才進入快速趕超西方的新階段。

清朝在鴉片戰爭的慘敗，是因為當時中國科技和工業大幅落後於英國。（資料圖片）

經過數十年的持續投入和努力，今天中國無論自然指數還是高水平國際期刊論文數量都已超越美國，位列世界第一。然而如果作為中國科研主力的長江學者、國家傑青的論文像「耿同學」揭露那樣問題很嚴重，那麼目前看起來「數據繁榮」的中國科研論文成果無疑要大打折扣，甚至容易讓中國科技發展產生嚴重的自我誤判。

學術是天下之公器。改革開放以來為了發展科學，中國投入大量的公共資源。然而已有跡象和證據表明，中國學界的腐敗、造假問題絕非個例，而是很有可能十分嚴重和普遍。若是這樣，既會損害中國學術的信譽，又是嚴重浪費寶貴的公共資源。

中美競爭的關鍵在於科技競爭。（Reuters）

科學研究本來應該保持情懷和理想，但現實中學界早已有官場化的趨勢。最近十多年的反腐行動已經證明官場的腐敗可以說是觸目驚心，故才有國家的刮骨療毒。早已有官場化趨勢的學界，即便腐敗程度不及官場，但恐怕依舊會超出世人的想象。

2021年中紀委下面的《中國紀檢監察》雜誌在《曬一曬「象牙塔」裏的那些官僚主義》一文中尖鋭批評高校過度行政化，存在四大亂象，包括：「官氣」十足，衙門做派；門戶林立，近親繁殖；不務正業，攀附結交；好高騖遠，貪圖虛名。

中國學界的問題由來已久，高度內卷疊加過度行政化，讓本應該是象牙塔的學界藏污納垢，被造假、近親繁殖、腐敗、官僚主義所困擾。「耿同學」揭露的問題只是冰山一角。多年以來，對學界亂象的憂心忡忡、深惡痛絕早已成為不同學派知識分子的最大共識之一。無論是為了國家的核心競爭力還是為了中國學術的長遠健康發展，整治亂象、破除官本位、營造健康開放的學術環境都是中國當務之急。