「耿同學」再打假　曝母校北航副院長論文數據嚴重造假

近段時間，內地科普博主「耿同學」在中國學術界掀起一場打假風暴。今年4月以來，他接連舉報同濟大學、中山大學、南開大學等多所重點高校的教授團隊學術論文涉嫌造假問題，引發外界譁然。



近日，他再度發布影片，公開實名舉報其母校北京航空航天大學（北航）生物與醫學工程學院副院長常凌乾教授，指控其發表於國際頂尖期刊《Nature》的論文涉嫌低級數據造假，引起各界高度關注。



「耿同學」在抖音發布影片，質疑常凌乾於2025年4月發表在《Nature》上的論文原始數據嚴重造假。（抖音）

「耿同學」在抖音發布影片，質疑常凌乾於2025年4月發表在《Nature》上的論文原始數據嚴重造假。（抖音）

北航副院長頂刊論文數據涉「人工修改、複製編造」

綜合內地媒體報道，6月16日，「耿同學」在抖音發布影片，質疑常凌乾於2025年4月發表在《Nature》上的論文原始數據嚴重造假。他指出，實驗室裏真實產生的數據具有隨機性，但該論文中有兩組數據部份存在小數點後一位與個位完全一致的情況，還有幾組數據之間存在統一的「加減法關係」。他直言，該數據特徵只能是後期人工修改、表格複製編造而成。

除頂刊論文造假外，「耿同學」同步補充舉證，常凌乾多篇SCI子刊論文，存在圖片翻轉、實驗圖復用、一圖多用等常規學術不端行為。

「耿同學」在抖音發布影片，質疑常凌乾於2025年4月發表在《Nature》上的論文原始數據嚴重造假。（抖音）

「耿同學」在抖音發布影片，質疑常凌乾於2025年4月發表在《Nature》上的論文原始數據嚴重造假。（抖音）

公開資料顯示，常凌乾教授身兼多項國家級頭銜，包括國家傑青、萬人計劃領軍人才及國務院特殊津貼專家，其主要研究方向為細胞生物晶片與納米電穿孔等。

「耿同學」因打假，以「中國治理科研不端問題出人意料的盟友」身份登上了頂級期刊《Science》的新聞報道。（網絡圖片）

曾私信母校自查自糾未果 「耿同學」無奈公開舉報

內地多所名校涉論文造假 北大教授痛批：中國學術不端創世界紀錄

同一時段，「耿同學」還將打假矛頭指向北航航空科學與工程學院王軍教授，指控其團隊發表在《機械工程學報》和《航空學報》上的兩篇論文，圖表參數前後矛盾，實驗採樣數據批量篡改，套用老舊實驗數據結題新項目。

據悉，影片發布後，大量網民湧入北航官網、涉事學院官網，查閱涉事學者履歷、科研成果公示頁，致使官網癱瘓。

「耿同學」批判一些身處科研管理崗位的人「幾乎沒有科研管理能力」。（抖音）

「耿同學」坦言，自己曾於北航求學多年，此前曾私下私信校方學術委員會，提交全套數據證據，希望校內自查自糾，保全母校口碑。然而，校方未展開任何調查，照常公示涉事學者科研獎項、撥付科研經費，無奈才選擇全網公開舉報。

截至6月18日，北航校方僅發布一則簡短輿情回應，稱已收到相關學術不端舉報，學術道德委員會已介入專項核查，最終結果尚未對外公布。

北京航空航天大學。（網絡圖片）

自今年4月起，「耿同學」便接連公開舉報多位知名學術要員，包括同濟大學生命科學與技術學院院長王平、南開大學生命科學學院陳佺等人涉嫌學術造假，且先前被他舉報的五名知名學者均已遭到處理。