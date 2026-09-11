有片｜陋習？福建男割黑狗頸淋血祭新車片瘋傳　官方：非當地習俗

近日網上瘋傳一段虐狗影片，一名男子手提一隻疑被割破頸部的黑狗，將狗血沿着一部新車繞行灑一圈，期間他還將狗血塗抹在車輪上。整個過程中，黑狗毫無掙扎，場面極其血腥。有網民稱，有地方說法指黑狗血可以驅邪，疑似男子想在開新車前殺黑狗淋血保平安。



一名男子手提一隻疑被割破頸部的黑狗，將狗血沿着一部新車繞行灑一圈。（互聯網圖片）

一名男子手提一隻疑被割破頸部的黑狗，將狗血沿着一部新車繞行灑一圈

有網民稱，有地方說法指黑狗血可以驅邪，疑似男子想在開新車前殺黑狗淋血保平安。（網絡圖片）

據網傳影片，這名黑衣男子手提一隻黑狗，而黑狗的頸部疑似被割開，男子拎着黑狗將狗血繞灑新車一圈，中間還特意將狗血塗抹在車輪上。繞行過程中，黑狗完全沒有掙扎，疑似傷重或死亡。

影片在網絡引發爭議，大批網民表示強烈憤慨，有人稱「太殘忍了」、「公開虐殺動物太可恨」，有人不理解該男子的行為，也有網民解釋，有地方說法指黑狗血驅邪，男子應該迷信民間「殺黑狗淋血祭車可以保出入平安」的陋習，並指「福建這地方有這種說法」。

據《荔枝新聞》報道，經記者調查，片中出現的汽貿店位於福建省三明市寧化縣城郊鎮。城郊鎮政府黨政辦工作人員回應媒體聞訊時表示，已於本月9日接收到消息並派人到場核查，工作人員強調這個舉動純屬個人行為，不是當地習俗，會儘快公佈調查結果。

江蘇衡鼎律師事務所丁奇律師指出，中國目前沒有專門的反虐待動物法律，若涉事狗隻屬於男子且未影響他人，他不需要承擔法律責任；但若在公眾地方公然殺狗，則有違公序良俗，可按《治安處罰法》處理；如果殺害的是他人犬隻，可能觸犯盜竊或故意毀壞公私財物等罪行；若男子的行為屬封建迷信，同樣涉嫌違反《治安處罰法》可被依法追究。