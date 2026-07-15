揭陽虐狗案延燒陸港台三地　台藝人陳喬恩發聲遭｢秒刪｣登微博熱搜

廣東揭陽4名未成年人被指當街虐殺狗隻，用長棍敲打幼犬、母狗後還使用汽油將母狗燒死。6月30日，揭陽市揭東區新亨鎮人民政府發佈情況通報稱，4名涉事人員（均未滿14周歲）均已送專門學校教育。但許多網民斥影片殘忍，質疑罰則太輕，紛紛抵制揭陽當地的工廠和相關企業，並希望當局能嚴懲三名兇手，許多香港網民也聲援事件。



這起事件至今已在陸港台三地網絡發酵，7月14日，台灣女星陳喬恩在微博發文，質疑「正義良知公道責任法治在哪裏？」相關貼文不久後被刪除，隨後陳喬恩發聲被秒刪」登上微博熱搜。



陳喬恩一直是愛護動物人士。（微博@陳喬恩）

陳喬恩發聲被秒刪 杜江抖音發文三度遭下架

7月14日，長期關注動物權益的台灣女星陳喬恩於發文發文痛斥施暴行為毫無人性，表示光是知悉細節就難以承受。但貼文隨即被平台刪除。

據悉，陳喬恩多年來持續替受虐動物發聲，從小象莫莉、金毛 Siri 到網紅小狗艾特等事件都不曾缺席。陳喬恩家中長期收養多隻流浪毛孩，並持續捐贈物資支持動物收容單位，以實際行動關懷動物。

公開資料顯示，陳喬恩1979年4月4日出生，是台灣知名女演員、歌手及主持人。她因主演《王子變青蛙》及《命中注定我愛你》等經典偶像劇，屢破台灣收視紀錄而獲封「偶像劇女王」。

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2025年，內地一名網紅訓狗師潘宏近日開直播為其網紅愛犬「艾特」洗澡，過程中其將愛犬的嘴巴用膠帶繩索捆綁住，最後令到「艾特」不幸死亡，引發眾多網民撻伐這名訓狗師對待動物太過粗暴，連圈中愛狗人士陳喬恩亦看不下去，直接站出來指「看到了一場謀殺案」引來廣大關注。

網紅「艾特」洗澡過程中死亡。（微博圖片）

此外，據此前報道，關注流浪狗權益的內地演員杜江自7月5日起多次在抖音平台聲援呼籲敬畏生命、成立動物保護相關法律，但三度被抖音刪文，引發關注。香港公眾人物則有馬浚偉、演員袁文傑發聲，兩人都呼籲內地盡快成立動物保護相關法律。

杜江與同是演員的妻子霍思燕過去曾救援和領養受傷流浪犬，此次再為虐狗事件發聲，並在影片被刪除後多次嘗試重新上傳，獲得許多網民聲援。（霍思燕微博圖片）

袁文傑一向愛護貓狗，得知這新聞後當然心痛及憤怒。（IG@yuen_man_kit）

民間呼籲動物保護立法

據此前報道，內地家居美妝品牌「爾木萄」成為第一個對此事發聲的品牌，該品牌更在多個商場如深圳壹方城投放廣告稱「抵制虐待動物，堅持有法可依」，呼籲內地就動物保護立法。另外福建廈門的247健身房、中國潮牌杭州華人青年也都投放廣告聲援事件，重慶也出現鐵騎騎士在車上插上聲援案件的旗子。

爾木萄在深圳壹方城投放廣告稱「抵制虐待動物」。（小紅書）

7月13日，Threads上有網民分享在朗豪坊對面的戶外LED大屏幕廣告看到有關揭陽虐狗事件的宣傳，上面用簡體中文和英文寫上「Stop Animal Abuse 弱小亦有尊嚴，生命不容傷害」，廣告底下則以黑字寫上「請持續關注事件，推動動物保護立法」，並配上狗媽媽旺旺和4隻幼犬的大圖，據了解該廣告是由內地網民集資。

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揭陽四少年虐殺哺乳母狗 通報稱送專門學校惹議

據此前報道，6月28日，廣東揭陽四名年齡未滿14歲、就讀小學六年級的少年，合力對一隻長期受村民投餵、處於哺乳期的溫馴流浪母狗「旺旺」及其剛出生僅半個月的三隻幼崽實施殘忍虐殺。

6月28日，廣東揭陽四名年齡未滿14歲、就讀小學六年級的少年，合力對一隻流浪母狗「旺旺」及其剛出生僅半個月的三隻幼崽實施殘忍虐殺。（影片截圖）

6月28日，廣東揭陽四名年齡未滿14歲、就讀小學六年級的少年，合力對一隻流浪母狗「旺旺」及其剛出生僅半個月的三隻幼崽實施殘忍虐殺。（影片截圖）

6月30日，揭陽市揭東區新亨鎮人民政府發佈情況通報稱，目前，教育部門立即組織學校加強學生教育；已督促涉事人員家長落實監護責任；4名涉事人員（均未滿14周歲）均已送專門學校教育。

不過事件未就此平息，許多網民不滿四名少年並未負擔任何法律責任，且質疑當地政府包庇稱「該地根本不存在專門學校」，輿論持續延燒。