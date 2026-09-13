¥165萬起拍　兩條樽鼻海豚因公司涉合同糾紛被以物抵債

國家二級保護動物樽鼻海豚（又稱瓶鼻海豚；Tursiops truncatus）因公司涉合同糾紛被以物抵債、在阿里資產司法拍賣平台以165萬元（人民幣，下同）起拍，引發熱議。律師介紹，拍賣僅變動民事物權，競買人仍須具備人工繁育及經營許可等法定資質。目前暫養海豚的廣州海洋館享有優先購買權且已具備相應場館設施，被視為最有機會接手的買家。



國家二級保護動物樽鼻海豚因公司涉債務糾紛被以物抵債。（阿里資產司法拍賣平台）

阿里資產司法拍賣平台一則法拍信息顯示，由河南省洛陽市孟津區人民法院處置，現暫養於廣州海洋館的兩條樽鼻海豚於9月12日上午10時在平台正式開拍，起拍價165萬元。

《南方都市報》報道，兩條樽鼻海豚的登記所有人是洛陽正赫旅遊發展有限公司，目前正被洛陽市孟津區人民法院查封，由廣州海洋館運營管理有限公司暫養。法院工作人員稱，海豚「因合同糾紛進入執行程序，由涉案公司以物抵債交付法院處置」，該公司此前與廣州海洋館簽有租賃協議。

天眼查平台、信息顯示，洛陽正赫旅遊發展有限公司成立於2017年，經營範圍包括海洋館經營與管理、水生動植物的養殖與銷售（有國家專項規定的除外）（憑有效許可證經營）等，目前持有有效的人工繁育國家重點保護水生野生動物審批。

國家二級保護動物樽鼻海豚因公司涉債務糾紛被以物抵債。（阿里資產司法拍賣平台）

天眼查平台披露，洛陽正赫旅遊發展有限公司、洛陽卓成旅遊服務有限公司以及同時作為兩家公司法定代表人的王躍東，被列為被執行人，執行標的為263.86萬元，執行法院為洛陽市孟津區人民法院。兩條瓶鼻海豚作為公司資產劃入司法處置範疇。

廣東國鼎（深圳）律師事務所律師何生廷表示，國家二級保護野生動物屬於受流轉管制的特殊動產，拍賣成交後不等於取得對該保護動物進行飼養、繁育的資格。買受人後續實際佔有、飼養、繁育該保護動物，仍要遵守《野生動物保護法》等法律法規的強制性監管要求。競買人需具有該品類人工繁育許可證、經營利用許可證等相關資質證書，成交後需向相關的行政主管部門辦理許可證書。

目前，負責暫養兩隻海豚的廣州海洋館運營管理有限公司，在此次拍賣中享有優先購買權。本場拍賣僅有1人報名，因無人出價於9月13日上午10時流拍。

國家二級保護動物樽鼻海豚因公司涉債務糾紛被以物抵債。（阿里資產司法拍賣平台）

近年來，活體動物司法拍賣的案例並不罕見。早在2024年重新開業後，廣州海洋館就以司法拍賣獲得一批海洋動物。

2024年8月15日，廣州海洋生物科普有限公司破產清算，26隻海洋動物被掛上阿里資產司法拍賣平台，包括3條瓶鼻海豚、4隻南美毛皮海獅、3隻北海獅、6隻西太平洋斑海豹、8隻綠海龜和2條白鯨。該場拍賣只有一名競買人參加，全場僅有1次出價記錄，最終以起拍價2104.69萬元成交，買受人正是廣州海洋館運營管理有限公司。