北上注意｜深圳大梅沙海灘現大量｢銀幣水母｣　專家示警：有毒勿碰

7月5日網友發布影片稱，深圳大梅沙沙灘、海面有大量銀幣水母。社交媒體上不少小夥伴都分享了自己拍到的銀幣水母（Porpitidae）。不少網友關注沙灘上的銀幣水母，是否有毒。



大梅沙海濱公園運營管理單位，深圳共潮生文旅發展有限公司相關負責人介紹，上周天氣熱，海水水溫高，大梅沙沙灘上出現散在的分幣樣物體——銀幣水母，是季節性的生態現象。現場管理人員發現情況後，第一時間組織保潔部門和相關崗位工作人員進行及時清理。

深圳大梅沙海灘，近日出現有毒的銀幣水母。（微博圖片）

許多民眾分享拍到的銀幣水母：

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相關負責人介紹，7月5日大梅沙沙灘有近4萬名遊客，有兩名疑似接觸者到醫務室進行過簡單的消毒和止癢。該負責人提醒，銀幣水母具有一定毒性，遊客在海邊遊玩時務必避免主動觸碰。

這並非銀幣水母第一次出現在深圳。據此前媒體報道，2021年7月，深圳東部東山島至桔釣沙海域出現一種「瓶蓋」狀生物，經中國水產科學研究院南海水產研究所工作人員檢測，證實該類生物為銀幣水母。這是首次在深圳海域發現數量較多的銀幣水母。

專家提醒，市民遊客在海邊遊玩時，務必避免主動觸碰，若不慎接觸後出現皮膚不適且症狀持續不緩解或加重需及時就醫。

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