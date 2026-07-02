深圳大鵬現｢海上大熊貓｣斑海豹　歪頭打量極呆萌

7月1日，有市民報料稱，自己在深圳大鵬南澳海域偶遇了一隻圓滾滾、身上帶有斑點的小海豹。在市民曬出的視頻中，牠時不時游出海面歪頭打量，顯得呆萌親人。經遼寧盤錦濕地保護協會海洋動物研究室主任田繼光核實確認，這位特別的「遊客」正是有著「海上大熊貓」之稱的西太平洋斑海豹。



這段視頻由網友「萬航帆艇毛毛營長」拍攝。據他回憶，當天下午5點左右，一位正在海上工作的同事發現靠岸的海面上有一隻海豹。看到同事發來的視頻後，他趕緊跑到岸邊查看：「當時這隻斑海豹正愜意地浮在海面上仰望天空。」

深圳大鵬南澳海域出現一隻圓滾滾、身上帶有斑點的小海豹。在市民曬出的視頻中，牠時不時游出海面歪頭打量，顯得呆萌親人。（圖/翻攝自微信視頻號@深圳報業）

看看這「圓頭圓腦」的可愛斑海豹：

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起初，毛毛營長擔心牠是因為受傷了才靠岸求助，但仔細觀察後發現，牠能夠正常遊動，身上也沒有明顯傷痕。「我保持距離觀察並拍下了照片，隨後向相關部門進行了反饋。」這場短暫的「相遇」，讓他印象深刻。

目前，發現斑海豹的轄區已加派巡邏並通知各方出入海注意及時通報，考慮到斑海豹是會遊動的，轄區工作人員也與周邊社區進行了溝通。

這位「遊客」，來頭不小

那麼問題來了，這位「北方原住民」，怎麼突然「南下」到深圳了？針對這次罕見的現身，田繼光表示，這首先釋放了一個積極信號，中國斑海豹種群數量正在增加。其次，作為追逐魚群的洄游動物，斑海豹容易在捕食過程中受洋流引導來到南海。田繼光也補充道，斑海豹零星現身東海、南海並非毫無先例，近年已有類似記錄，例如2025年海南文昌的「阿農」和前年廣西北海的「娜娜」。

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除了斑海豹，近年來，深圳的這片「藍」還接待過不少「重量級嘉賓」，例如綠海龜、海豚、鰩魚等多種水生生物。這些「海洋大使」的到訪，正在為深圳的海洋生態持續「蓋章認證」。

溫馨提醒：「偶遇」很美好 但請保持距離

針對此次現身，專家同步發出保護提醒：斑海豹野性較強且受法律嚴格保護，市民若在海上偶遇，務必保持50米以上安全距離，不得駕船追逐、圍堵，嚴禁投餵食物或上手接觸。不當近距離互動不僅會驚擾斑海豹正常棲息，也可能引發動物應激反應，造成人身危險。若發現受傷、擱淺的斑海豹，需第一時間聯繫海洋漁業主管部門或專業救助機構，切勿自行處置。

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