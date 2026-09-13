iPhone Duo黃牛叫價9.9萬　18Pro預售瞬間搶空　官網癱瘓網民叫苦

蘋果公司近日舉行發佈會，宣佈推出首款摺疊手機iPhone Duo，最基本256GB款的官方建議價為15,999元（人民幣，下同），產品將於10月23日起發售，現時內地已有黃牛推出「首發代搶」服務，有人甚至喊出9.9萬元的價格。



另外，iPhone 18 Pro在內地亦出現火爆搶機潮。9月12日晚8時，iPhone 18 Pro正式開啟預售，不到1分鐘即在多個電商平台售罄，部分機型的預計送貨時間被延至10月，不少網民吐槽「根本搶不到！」



蘋果公司舉行發佈會，宣佈推出首款摺疊手機iPhone Duo。（路透社）

有黃牛推出「首發代搶」服務，要價9.9萬元。（互聯網圖片）

史上最貴iPhone Duo未開售 被黃牛炒至9.9萬

據《界面新聞》報道，9月10日，蘋果宣佈推出折疊屏手機iPhone Duo，最基本256GB款售價為15,999元，頂配2TB版本售價26,499元，於10月23日正式發售，這是目前蘋果iPhone產品線中價格最高的機型。

距離產品正式發售還有一個多月，但已有黃牛快速推出「首發代搶」服務。在閒魚等二手交易平台，有人推出加價500元至1000元不等，有人加價至上萬，甚至黃牛看好這波搶購潮，加價至9.9萬，但目前還沒有成交記錄。有成交的最基本款代購價則達39,999元，對比官方建議價高出2.4萬元，溢價幅度達150%。

在閒魚等二手交易平台，不少黃牛加價至上萬元。（互聯網圖片）

有渠道商則表示，iPhone Duo加價普遍已炒至5000元左右，最低加價也在1000元以上，目前1TB、2TB版的行情價仍在上調。不少黃牛以「第一天拿到現貨」招攬買家，預約搶購的定金已炒至800元左右。

有分析指出，iPhone Duo採用的液態金屬軸承加工難度極高，量產良率一度僅有30%至65%，這也是能在中國瘋狂溢價的原因。《日經亞洲》早前引述消息人士報道，摺疊iPhone目前的每日產量僅為「幾百部」。

中國手機產業分析師郭明錤則預測，iPhone Duo今年第3季全球備貨量可能僅有50萬至100萬部，到今年底的出貨量預計也僅700萬至800萬部。而iPhone 18 Pro系列到今年底的出貨量預計達2000萬至2200萬部，兩者產量懸殊令iPhone Duo的市場稀有性被放大。

開售瞬間，iPhone 18 Pro系列多個熱門型號已被迅速售罄。（互聯網圖片）

開售瞬間，iPhone 18 Pro系列多個熱門型號已被迅速售罄。（互聯網圖片）

iPhone 18 Pro預售瞬即搶爆

9月12日晚8時，iPhone 18 Pro系列正式開啟預售。開售瞬間，iPhone 18 Pro系列多個熱門型號的首批貨源已在蘋果內地官網、淘寶、京東等電商平台被迅速售罄。

據《澎湃新聞》報道，蘋果官網和Apple Store APP在12日預售開始約6分鐘後才陸續恢復正常。有網民吐槽「8點準時進去一直進不去」、「到底是誰搶到了，我連付款頁面都沒看到」、「根本搶不到，一直刷新就是進不去，等進去已經沒貨了。」另據《快科技》消息，預售開始前，iPhone 18 Pro系列在京東平台的預約人數已突破400萬。

有網民吐槽，根本就搶不到。（互聯網圖片）

淘寶閃購交易數據顯示，預售開啟後首個小時，iPhone 18 Pro銷售額較去年iPhone 17 Pro同期實現翻倍增長。iPhone 18 Pro系列兩種新色冰川藍和酒紅色較受歡迎，其中冰川藍更為搶手，首批貨源很快售罄。其中，iPhone 18 Pro Max 256GB勃艮第酒紅色版本，成為首發當日最搶手機型。當晚，受新機熱銷帶動，淘寶閃購平台Apple產品成交額較平日單日增長超25倍。

網購平台得物數據顯示，iPhone 18 Pro部分型號出現溢價明顯，iPhone 18 Pro Max 256GB勃艮第酒紅色成交均價12,799元，上漲1,800元，漲幅16.4%；同為256GB的銀色版本成交均價13,999元，上漲3,000元，漲幅27.3%。