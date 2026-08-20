內媒：富士康加緊招工備戰蘋果新機　新入職員工最高獎8800元

綜合內媒《紅星資本局》《財聯社》報道，蘋果（Apple）秋季發佈會在即，新款即將上市，代工廠富士康正大規模緊急招聘工人，並向新入職員工提供8800元人民幣（一說7800元人民幣）的招聘獎金。



蘋果公司（Apple）。（GettyImages）

據報道，蘋果預計將於9月9日舉行秋季特別活動，打破近20年「全系齊發」慣例，僅推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及首款摺疊屏幕iPhone三款高階機型，標準版iPhone 18推遲至2027年春季發佈。《財聯社》引述深圳富士康招聘主管消息，蘋果新品即將上市，工廠正處於招聘旺季。

富士康工業園區。（Getty Images）

富士康此次招工覆蓋零件測試、組裝、品質檢驗等環節，有消息指富士康將向新入職員工提供8800元的招聘獎金。不過，這筆獎勵並非入職即可一次性發放，而屬於階梯式留任獎金，員工需要滿足在職時長、出勤等相關條件，才能夠拿到全額獎金，中途離職將無法領取剩餘部分獎勵。8月14日之後入職的人員，還可以再額外獲得500元的額外到崗補貼。