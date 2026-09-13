中國選手張樹鵬翼裝飛行世錦賽奪冠　賽後感言極限只有敢不敢起跳

9月12日，第十二屆翼裝飛行世界錦標賽在湖南張家界天門山落幕。作為本屆賽事唯一的亞洲選手，中國飛行員張樹鵬在穿靶決賽中以170分奪冠，成為首位在世錦賽中奪得金牌的中國翼裝飛行員。



《封面新聞》報道，張樹鵬已第8次征戰該項賽事，亦是本屆賽事唯一參賽的亞洲選手，他在9月12日精準穿靶決賽中，以170分成功奪冠，並在11日的彎道競速決賽中以24.663秒獲得季軍，創下個人世錦賽競速項目最好成績。

中國選手張樹鵬在穿靶決賽中以170分奪冠。（微信＠張家界天門山景區）

張樹鵬在賽後介紹，每次飛行前要查閱當天風場數據，回顧同一線路此前的飛行記錄，對起跳角度、轉彎時機和開傘高度逐項確認，「沒有危險的運動，只有危險的人」。

他表示，作為中國選手站在這項賽事的起跑線上本身就是一件值得被看見的事，希望通過自己的飛行，讓更多人看到中國在這個項目上的參與度。他又稱，自己能夠奪得金牌，是背後一直有許多觀眾、中國品牌支持，他才能一次又一次回到天門山拿下好成績，並稱「極限運動沒有先來後到，只有敢不敢起跳」。

中國選手張樹鵬穿靶瞬間。（微信＠張家界天門山景區）

中國選手張樹鵬。（微信＠張家界天門山景區）

據介紹，翼裝飛行世錦賽開辦十餘年來，領獎台長期被歐美選手包攬，亞洲面孔屈指可數，張樹鵬在穿靶賽奪冠，是中國翼裝飛行員在這個長期由歐美選手主導的項目上，一次實打實的突破。

來自11個國家的16位選手合照。（微信＠張家界天門山景區）

來自11個國家的16位選手合照。（微信＠張家界天門山景區）

翼裝飛行被稱為世界上最危險的運動之一。選手身穿翼服從崖頂躍出後，依靠翼面形成的空氣動力和身體姿態控制方向與速度，俯衝時速接近200公里。

翼裝飛行世錦賽通常設兩個主項。彎道競速項目中，選手需沿固定航線無動力飛行，以最快時間完賽；精準穿靶項目中，選手在高速俯衝中用頭盔前端的靶針去戳峽谷中央懸著的靶紙，愈接近靶心得分愈高。