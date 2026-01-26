101攀登｜Alex Honnold 20樓高突｢定格｣嚇親人　真相曝光全場笑了

以無繩索攀登聞名的美國極限運動員霍諾德（Alex Honnold），25日上午9點挑戰徒手攀爬台北101外牆，全程以「Free Solo 無繩索」方式進行，過程驚險萬分，也吸引大批民眾透過直播關注。



霍諾德開爬後速度驚人，手腳俐落地在台北101的玻璃帷幕與鋁合金扣件間快速移動，途中還不時向大樓內的工作人員揮手致意，神情相當輕鬆。然而就在攀升至約20樓高度時，他卻突然在節點處「完全定格」，停在半空中一動也不動。

由於此次挑戰並未使用任何繩索，在數百米高空中，出現停頓的狀況可能代表著遭遇困難或是體力流失，這一幕瞬間讓Netflix直播主持人倒抽一口氣，緊張驚喊：「等一下！」現場氣氛瞬間凝結。

沒想到下一秒鏡頭拉近，真相曝光卻讓全場笑翻，只見霍諾德竟然淡定地騰出一隻手，伸向身後調整音樂。原來只是虛驚一場，主持人忍不住爆笑大喊：

天啊！我喜歡他這樣！他是在調音樂，他要嗨起來！

事實上，霍諾德過去在挑戰極限攀登時，便曾透露自己習慣透過播放音樂來維持專注力與節奏感。不過這回在懸掛於台北101外牆、身處數百米高空的情況下，仍能悠閒地「掛著」選歌，冷靜程度與專業表現依舊讓外界嘆為觀止。

