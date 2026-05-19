天津高空跳傘活動爆嚴重事故　24歲女子與男教練意外落海溺斃

內媒《極目新聞》報道，今年4月26日，天津濱海新區竇莊機場高空跳傘基地發生一宗事故，一男一女在進行跳傘活動時不幸遇難，24歲女死者為在高空跳傘基地上班的員工，男死者為和該女子一起跳傘的教練。



當地近年來積極發展高空跳傘旅遊，圖為天津濱海新區竇莊機場的高空跳傘項目宣傳照片，照片與涉事意外無關。（網絡圖片）

報道指，女死者今年24歲，生前在竇莊機場一家公司做宣傳推廣高空跳傘業務等工作。4月26日中午，該女子充當遊客角色，與一名男教練一組，陪同另外幾組人員乘飛機，體驗高空跳傘。該女子和教練降落在機場附近水域，當天被救上岸後，確認遇難。其他組降落在地面。

報道指，受事故影響，該機場的高空跳傘項目已暫停運營。事故原因還在調查。一名工作人員稱，「這兩個人跳傘溺水了」。

每次跳傘費用在2000元至4000元人民幣不等

內媒近年以「低空旅遊」為主題報道了濱海新區竇莊機場高空跳傘項目。報道指出，遊客穿上專業跳傘裝備，在跳傘教練講解後，登上飛機在高空飛行10分鐘，到達3000米高空。隨後，在教練的協助下，大家依次躍出艙門，體驗約30秒的自由落體。當降落傘在距離地面1500米左右打開時，下降速度減緩，遊客們可以在空中停留6分鐘至7分鐘，享受飛翔的樂趣。

該項目的體驗者大多是20到30歲左右的年輕人。整個飛行體驗約25分鐘，基本配置是教練攜帶一名遊客的雙人跳傘。根據跟拍的攝像機位不同，跳傘費用在2000元至4000元人民幣不等。

據了解，當地近年來正在積極發展低空觀光旅遊和高空跳傘旅遊。