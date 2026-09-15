上海漢無牌駕駛肇事孝順仔頂罪　獄友為減刑舉報揭密　父子同獲刑

2020年，上海浦東有清潔工人被一輛溜後的貨車撞斃，當時20歲的小李自首，獲判緩刑，惟一封來自監獄的檢舉信揭開了「頂罪」騙局。上海浦東檢察院重啟調查，查明小李父親當年車牌被暫扣仍無證移車，不慎撞斃清潔工人，為避免保險公司拒賠，遂讓兒子串供頂罪。



上海廣播電視台《案件聚焦》報道，2025年5月，浦東檢察院收到一封檢舉信，一名入獄服刑人員揭發，2020年8月在浦東新區一間水果店門口曾發生過失致人死亡案，但當年認罪伏法的被告並非真正的肇事者，而是兒子替父親頂罪。

小李替父親頂罪。（案件聚焦）

事發當天，水果店外一輛輕型貨車突然溜後，將清潔工人彭某擠壓至牆邊至其當場身亡。警方到場後，水果店店主的兒子小李自首，稱是他從外地運貨回來，在卸貨時停車操作不當釀成事故。小李因過失致人死亡罪被判緩刑1年半。保險公司向死者家屬賠償110餘萬元，小李一家賠償16萬餘元。

然而，事實是案發當日凌晨，小李和父親從外地入貨，李父為方便卸貨去倒車，但沒有注意後方盲區，最終釀成慘劇。李父因為酒駕被暫扣駕駛證，這次倒車屬於無證駕駛，保險公司有權拒絕理賠。慌亂之下，李父叫醒熟睡的兒子，夾好口供由小李頂罪。

小李表示，自己出於孝順，當時沒有多想就扛下全部責任。他沒有入獄服刑，卻留下刑事案底，每當記起此事時他都感到委屈，甚至內心深處帶了一絲怨恨，於是將真相告知其唯一的好友。

小李的好友寫檢舉信揭開案件真相。（案件聚焦）

小李的好友得知秘密後，卻因詐騙罪獲刑11年3個月。2025年，因為獄友一句「檢舉揭發可以減刑」，好友毫不猶豫寫了檢舉信，揭開案件真相，檢察機關重新調查。

2026年4月，法院撤銷原判。李父因過失致人死亡罪、妨害作證罪、保險詐騙罪被判囚7年；小李因包庇罪、保險詐騙罪被判緩刑3年。李母涉嫌包庇罪，但因為情節較輕，最終決定不予起訴。