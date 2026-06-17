網約車司機高速開智駕玩手機睇片兼瞌眼瞓　平台致歉並永久封號

智能輔助駕駛（智駕）科技發達，卻有司機濫用此功能偷懶睡覺。陳女士近日乘坐「哈囉順風車」從湛江前往深圳，意外發現在時速過百的高速公路上，司機竟然全程95%依賴智駕，甚至多次打瞌睡（瞌眼瞓），被嚇破膽的她在車上暗中報警求救。

然而，平台客服在事發當下卻以「下班」為由冷淡回應，事後更一度想用30元（人民幣，下同）優惠券打發陳女士。

6月17日，哈囉平台回應稱，涉事司機危險駕駛的行為觸及平台安全紅線，已被永久封禁賬號，目前正與乘客協商後續補償。



「哈囉順風車」司機開智駕打瞌睡。（影片截圖）

據《大參考》《瀟湘晨報》報道，6月14日晚，陳女士與2名女性朋友坐順風車從湛江徐聞到深圳羅湖，卻發現司機駕駛期間雙手多次離開軚盤，用手機聊天、上網看短片，甚至打瞌睡多達6次，「提醒都沒用，還用手機聊天，看著像在起爭執」。

陳女士拍片後上傳至社交平台，並配文稱「司機在湛江、中山、江門、深圳均有睡覺和玩手機刷視頻，全程95%都在使用智能駕駛。司機講話十分不禮貌，看到他手機還在和別人吵架，所以我們當時不敢提出下車」。

陳女士與朋友乘坐「哈囉順風車」從湛江徐聞到深圳羅湖。（影片截圖）

她表示，司機一直規劃充電路線，還頻繁開錯繞遠路，本來離家還剩303公里，十幾分鐘後又變成336公里。她們提醒後，司機竟飆車到時速150公里，「並且還讓我們直接車上睡，一個不握方向盤上高速玩手機睡覺的司機，我們怎麼敢睡？」

陳女士與朋友受驚，在車輛駛至中山時報警。深圳市公安局羅湖區分局蓮塘派出所民警安撫陳女士冷靜，不要刺激司機，指導她定時匯報位置，並在深圳羅湖某地點下車。6月15日凌晨，警方提前到達陳女士的下車地點，但面對民警的提問，司機一直否認有危險駕駛的行為。

深圳蓮塘派出所民警安撫陳女士冷靜，不要刺激司機。（影片截圖）

陳女士乘坐「哈囉順風車」時，發現在時速過百的高速公路上，司機開智駕打瞌睡。（影片截圖）

陳女士提到，期間她一直與哈囉平台客服反映情況，「我跟他反饋這個問題的時候，他說3:00的時候已經沒上班了」，並提出補償30元優惠券或300元現金，「我們還是不要，只希望退還車費，還有給我看一下他是否真的封號」。

6月17日，《貝殼財經》報道，哈囉平台收到相關舉報後即時介入調查，涉事司機的行為構成危險駕駛，觸及平台安全紅線，已被平台永久封禁。

哈囉平台對乘客的不良體驗深表致歉，並稱正與乘客溝通補償事宜，後續將進一步加大對平台註冊車主的安全駕駛宣講力度，明確獎懲規則，重申對涉及乘客安全的問題，哈囉一直秉承零容忍的態度。