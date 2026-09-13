北京打工仔踩電單車撞車　手部血流不止　氣定神閒坐馬路開線上會

車禍撞倒都要開視頻會議？近期，日前在北京科創八街發生一起交通意外，一名男子踩共享電動單車直撞停在路邊的面包車，手部受傷流血不止，然而他倒地後最關心的不是傷勢，而是死死盯著手機繼續參與線上工作會議。一旁的面包車司機無奈回憶，自己嘗試與對方溝通事故，對方卻全程不理不睬，只顧著線上對接工作。



北京打工仔車禍手部血流不止，坐馬路中間氣定神閒開線上會議。

據北京新聞報道，事發當時，一輛面包車正臨時停靠在北京科創八街路邊，身後突然傳出巨大的撞擊聲。路邊的CCTV監控影片還原了全過程，該名年輕男子在騎行途中，將全部注意力放在手機會議上，一路直行且全程零觀察，未採取任何避讓、減速或預判措施，最終直直衝向路邊停放的面包車車尾。

撞擊導致面包車尾部車燈破碎，男子當場摔倒在地，手部被碎片劃傷，大面積破皮且傷口較深。事故發生後，男子右手流血不止，紙巾換了一張又一張，顯然疼得無法抬起手臂。然而，他完全顧不上疼痛，直接盤腿坐在馬路中間，外放會議聲音清晰傳出，他全程討論工作並回覆數據，對身旁發生的事故及自身傷情置之不理。

北京打工仔車禍手部血流不止，仍氣定神閒坐馬路中間開線上會議。涉事司機無奈：說什麼也不理我。

北京打工仔車禍手部血流不止，仍氣定神閒坐馬路中間開線上會議。涉事司機無奈：說什麼也不理我。

北京打工仔車禍手部血流不止，仍氣定神閒坐馬路中間開線上會議。涉事司機無奈：說什麼也不理我。

司機無奈回憶：「他摔在地上第一件事，不是看傷口，不是問情況，是先要手機繼續開會。我跟他溝通事故情況，他全程不理不睬，只顧著線上對接工作。」出了事故，人受傷了，當事人最關心的居然不是傷勢，也不是事故，而是繼續坐在路中間進行工作會議。

醫護人員隨後趕到現場檢查，確認其傷處需要立刻前往醫院進行縫合處理。令人唏噓的是，即便該名男子被攙扶著上了救護車，其手機上的視頻會議依舊沒有暫停。交警都無奈詢問：「騎著車還開會，你出了事公司管嗎？」

北京打工仔車禍後仍開線上會，警察無奈：你受傷了公司管嗎？

北京打工仔車禍後仍開線上會，警察無奈：你公司管你嗎？

當地交警最終作出責任認定，該名男子在騎行時注意力不集中、未觀察路況且未安全通行，負事故的主要責任；而面包車司機因違法停車，負事故的次要責任。