有片│鳥巢演唱會情侶求婚自high撒糖阻睇騷　觀眾怒吼坐下極尷尬

歌手趙雷日前在北京國家體育場（鳥巢）舉辦演唱會，現場原本氣氛熱烈，沒想到前排一對情侶突然上演求婚戲碼，以致於阻擋後方觀眾視線，一片「坐下」聲不絕於耳，相關影片曝光後迅速引發網友論戰。



花數千元看趙雷演唱會被擋死

綜合《大河報》等內媒報導，9月12日，趙雷首次鳥巢個人演唱會上，當《南方姑娘》的旋律響起，全場數萬歌迷正沉浸在萬人大合唱中，內場前排一對情侶突然起身上演求婚一幕。男生掏出戒指，身著婚紗的女方激動地站起，兩人還向周圍觀眾拋撒喜糖。

演唱會上求婚狂撒糖，因擋視線引眾怒。（微博@後浪視頻）

後排觀眾被擋住視線，齊聲高喊「坐下」：

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然而浪漫不過數秒，後排觀眾便齊聲高喊「坐下」，聲勢一度蓋過歌聲。保安隨即介入制止，場面從溫馨急轉直下，極度尷尬。

這段現場影片被發到社交媒體後，「情侶在演唱會求婚遭後排喊坐下」衝上熱搜，評論幾乎一面倒：

「我花錢不是來看你求婚的」

「誰給你的勇氣覺得所有人都想當你的愛情見證人」



更有人毫不客氣地表態「喊坐下都算禮貌，要我就喊離婚」。

拍攝影片的謝先生14日受訪表示，自己花費數千元人民幣購買內場門票，就是希望能安靜欣賞演出，但求婚及後續互動持續超過5分鐘，「我們被擋得死死的」，嚴重影響觀賞演唱會。

謝先生進一步指出，求婚過程中兩人開始向周遭撒糖，引發部分觀眾起身搶拾，甚至有人遭糖果砸中。現場一度出現騷動，最後有6、7名保安人員趕到現場制止，才逐漸恢復秩序。

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演唱會求婚當事人稱已報警

謝先生表示，他原本只是將現場影片隨手發布到網絡，沒想到影片瀏覽量迅速從十多萬飆升至200多萬，評論區也隨之掀起激烈討論。事件曝光後，他還收到一名自稱當事人的網友私訊，對方表示已經報警並啟動司法程序，同時要求他將相關影片下架。

對此，謝先生強調，他並不是反對在演唱會求婚，而是認為「要分場合」。如果是在看臺區、過道等位置求婚，他反而覺得「還挺好」，並稱看臺那幾位站在過道求婚，保安甚至一邊鼓掌、一邊協助勸導對方坐下，現場氣氛相對和諧。

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