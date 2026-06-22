陳小春開騷遭負評 機關擋視野觀眾「整場看屁股」 台上淚崩道歉
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
陳小春上周在北京開唱，卻因舞台設計惹惱觀眾，當他唱到一半時，觀眾根本看不到他的人，紛紛怒喊退票，場面相當尷尬。
為此他表明是導演設計，希望大家提供回饋，讓他們能夠改進，6月21日晚進行到第2場，他在台上淚崩：
不好的，我們會改，好的，我們會繼續進步。
陳小春北京演唱會舞台設計存在缺陷惹怒觀眾：
+1
距離上一套巡演短短時隔約2個月，他表示「BIG MAN人一個」巡演是升級版，打造了360度皆能欣賞的四面台，首場於前晚在北京登場。他一連帶來多首金曲，只是升降的陳小春巨型公仔明顯只為三面台而存在，背對的觀眾席抱怨長達一個小時都看不到陳小春本人，無奈說：
「找不到，真的找不到」
「四面台真的擋住了四面八方的觀眾」
「整場在看屁股」
且票價高達約6千元台幣（約港幣1500元），當場怒吼退票。
巡演才剛起跑就負評連連，陳小春傳出半夜到場親自拆台，調整舞台設計、緊急增加螢幕，並替視線遮蔽區的觀眾更換座位，加上多次繞場，昨晚他哭著說「改到讓大家滿意為止」。
他的老婆應采兒也幫忙聲援，透露陳小春哭超慘：
聽勸就對了，不然我也一直看不到你人。
延伸閱讀：名模出身安歆澐爆曾被陳小春夜店搭訕 私下邀約「塞紙條寫房號」
+9
向佐首回應「飛踢主持人」是導演安排 控遭惡意剪輯講不過電視台向太爆郭碧婷生二胎「胎兒臍帶繞頸」險死 被迫剖腹產「食全餐」梁朝偉公開拒授權AI肖像 直指機器不懂「感受」堅信演員無法取代李若彤遭傳「髮量稀少、全靠假髮支撐」上熱搜 公開洗頭影片回應
延伸閱讀：
7年重返小巨蛋太狂！蕭煌奇「BRAVO」完售火速加場 親曝驚喜彩蛋
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】