浙江女子買八角數出13個角？一查竟是劇毒莽草　專家：誤食恐致死

近日，家住浙江臨城的黃女士說，「家裏兩個小朋友比較小，那天煮了紅燒牛肉放了『八角』，孩子問為什麼叫八角，家裏的智能音箱科普說八角有8個角，孩子一數，我們肉裏的『八角』竟然有13個角！」



黃女士查詢資料發現其是莽草，含有劇毒。「肉吃了一半不敢吃了，全扔掉了，當時很害怕，說是有劇毒的。」事後，她特意回到那家超市查看，發現剩餘的都是正常八角，「可能就是不小心混進去了」。

八角與莽草的對比（微信視頻號@DV現場）

中藥師教4招區分八角與莽草：

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舟山市食品藥品檢驗檢測研究院副主任中藥師李彬表示，中藥八角一般都是8個角，角比較短且圓鈍，這樣的果實佔80%以上，但是少一個或多一兩個角的情況也是有的，只是比較少見，7到10個角之內的八角都屬於正常的大料八角，不必過於緊張。

莽草和八角是同科同屬的植物，莽草一般有13個角，而且莽草的頂端有尖尖的角，尖角長度一般超過3毫米。莽草是有劇毒的植物，食入少量，會出現頭暈、噁心嘔吐的症狀；大量食入，會產生四肢抽搐、口吐白沫等類似癲癇的症狀，嚴重時還會引起心臟衰竭，甚至致死。 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院副主任中藥師李彬

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