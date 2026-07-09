AI誤指劇毒蘑菇無毒！湖北一家食後全入院　9歲童垂危ICU搶救8日

撰文：深圳衛視
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原本温馨的山野踏青，卻因輕信AI識別結果誤食劇毒野蘑菇，讓孩子一度瀕臨死亡，一家人盡數入院治療。

上個月的端午假期期間，湖北武漢的男孩小奧一家上山遊玩時，採摘了一批外形酷似雞樅菌的野生蘑菇。為規避風險，家人特意藉助AI識別工具辨別菌類，在得到「無毒」的識別結果後，將蘑菇烹飪食用。

在ICU治療8天後小奧順利脱險。（長江日報）

食用蘑菇後不久，小奧一家三口相繼出現嘔吐、腸胃不適。媽媽當即用鹽水給小奧催吐，症狀有所緩解後，小奧上牀睡覺。次日凌晨，三人再次出現嘔吐症狀，緊急前往醫院就診並住院治療。

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入院後，小奧的病情持續加重，當天下午便被轉入兒科深切治療部接受救治。經檢查，小奧因誤食鵝膏毒肽劇毒蘑菇，病情進展至最兇險的四型極危重型，相繼引發急性肝衰竭、肝性腦病、胸腹水等多重併發症，生命一度陷入垂危。在ICU住院治療8天後，小奧順利康復回家。

專家提醒：廣大市民一定要敬畏自然，遠離野生菌類，尤其在出遊、進山時，不要採摘、食用任何來源不明的野蘑菇。專家還表示，鵝膏毒肽性質穩定，高温烹煮、油炸、曬乾、搭配大蒜等方式都無法破壞其毒性，依靠外觀、民間偏方、簡易工具都不能辨別蘑菇毒性。

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