四川漢模仿「盜墓教學」片段不成被砸傷　治療花18萬兼判囚1年半

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-25 12:51

出生於1990年的四川雅安男子李某，在觀看「盜墓教學」短片後，心生盜掘古墓發財的暴富幻想，開始四處尋找古墓，準備走上「致富路」。惟在盜掘過程中遭突然倒下的墓碑壓中，導致其腰部和腿部多處骨折，最終花費了18萬元（人民幣，下同）醫藥費進行治療。 日前，經鑑定，李某盜掘的4座墓葬中一座建於清代咸豐年間、一座建於清代光緒年間，屬於具有一定歷史、藝術、科學價值的古墓葬。眉山市洪雅縣法院以涉盜掘古墓葬罪，判處李某有期徒刑1年6個月，並處5000元罰金。宣判後，李某當庭表示了對警方的感謝，並表示不上訴。

李某躺在擔架上指認現場。（紅星新聞）

2020年3月，在四川成都從事貨車司機的李某，回到老家雅安後，便在QQ中加入了一些關於古錢幣、古董的愛好群組。當李某在群組中觀看了一些「盜墓教學」的短片後，原本經濟拮据的他，聽信了短片中宣揚的「要致富學盜墓」，開始萌生盜墓的念想，並踏上了四處找尋古墓之路。同年5月25日，李某在眉山市洪雅縣發現了古墓葬，當日天黑後，他攜帶撬棒、千斤頂、鋼管、手電筒等作案工具，喬裝成遊客根據短片中的「盜墓技術」，開始對這處古墓葬進行盜掘。

可是，在盜掘第四座墓葬時，墓葬正上方放置的百餘斤重的石條狀雕花倒下，將李某壓在下方，無法移動。自知盜墓違法的李某，受傷後不敢聲張，強忍疼痛撥打電話向弟弟求救，被送至雅安某醫院後，被診斷為腰椎骨折、腿部開放性骨折。在其家人成功湊到18萬元手術費後，李某進行了手術，但在術後，李某依舊無法移動、甚至無法翻身。

李某犯盜掘古墓葬罪，被判處有期徒刑1年6個月，並處5000元罰金。（紅星新聞）

2020年6月2日，洪雅縣警方接到村民報案指自家祖墳被挖，於是即時展開調查。鎖定疑犯為李某後，將其拘捕歸案，李某也如實供述了犯罪事實。而因李某傷情尚未恢復，民警和醫務人員等七八人抬著躺在擔架上的他，到現場完成了指認工作。民警吳留含說，「指認現場是8月，天氣炎熱。指認快結束時，天空下起了雨，我們有人用擔架抬著他，有人給他打傘，怕他淋濕了。而我們許多民警的衣服被汗水、雨水打濕了。」

案件經眉山市洪雅縣法院審理後，李某以犯盜掘古墓葬罪，被判決有期徒刑1年6個月，並處罰金5000元。辦案法官表示，盜墓類懸疑探險小說、影視作品等，其功能只是娛樂大眾，盜墓行為本質上是違法犯罪行為，切不可「現學現用」、以身試法。盜墓既要遭到道德的譴責，更要接受法律的制裁，盜墓過程中還可能像本案李某一樣受傷甚至喪命。違背道德、法律，走所謂「捷徑」貪取不義之財，終將得不償失，付出沉重的代價。

（紅星新聞）