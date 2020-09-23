穿越半個中國　廣西3男為「一夜暴富」赴甘肅盜墓　逃回廣西被捕

廣西桂林全州縣3名男子為求一夜暴富，竟穿越大半個中國，到遠在約3千公里外的甘肅省瓜州縣盜掘古墓，在盜竊得手後又偷偷潛回全州，最終仍被全州警員拘捕。

據公眾號「平安全州警訊」通報，2018年3月至2020年1月期間，甘肅酒泉瓜州縣境內的布隆吉東漢代墓群、潘家莊漢代古城池遺址、雙墩子漢代古寺院遺址、望桿子漢長城遺址等古墓群和古文化遺址陸續遭到盜墓賊的破壞性盜掘。案發後，瓜州警方鎖定全州籍的黎某等人有重大作案嫌疑。

從廣西全州駕車前往甘肅瓜州需要約30小時，跨越大半個中國。（Google地圖截圖）

2020年9月14日，全州警方接到甘肅瓜州警方通報，得知黎某、倪某、羅某3名疑犯潛回全州家鄉，請求協助開展調查和拘捕。警員經過走訪摸排和分析研判，終於鎖定幾名疑犯落腳於全州縣城一帶。警員不分晝夜對疑犯可能出沒的地點進行伏擊守候，16日晚在全州縣汽車站附近一個旅館內成功將黎某拘捕，隨後又在全州鎮柘橋村委陸續將倪某、羅某拘捕。

警方拘捕涉案疑犯。（公眾號「平安全州警訊」）

經審訊，黎某等3人對在甘肅境內盜掘古墓的犯罪事實供認不諱。目前，全州警方已將疑犯移交給甘肅警方依法處理。

（公眾號「平安全州警訊」）