廣東順德分租廠房起火8死1傷　逃生者憶漆黑撤離：明火沿牆燒過來

9月20日，廣東順德有紡織公司廠房起火，造成8死1傷。有目擊者稱，他聞到燒焦味後外出查看，發現對面廠區濃煙滾滾，隨後有消防車趕到現場。另有逃生者稱，事發時突然斷電，不久後黑煙擴散，明火沿5、6米高的牆體及堆放貨物迅速蔓延，眾人立即捂住口鼻逃生。



9月21日，廣東佛山市順德區政府通報，9月20日下午3時12分，順德區均安鎮暢興工業園一企業發生火災，起火建築為兩層磚混結構分租式廠房，用於牛仔布洗水等生產。現場搜救已結束，火災共造成8人死亡、1人受傷。事故原因正在調查中。

有消息指，起火建築為佛山市順德區西布朗紡織實業有限公司的廠房。（影片截圖）

有消息指，起火建築為佛山市順德區西布朗紡織實業有限公司的廠房。影片顯示，涉事廠區上空升起大量黑色濃煙，不少群眾在路邊圍觀。

公開信息顯示，西布朗紡織實業有限公司主營牛仔紡織業務，集紡紗、漿染、整理等配套環節於一體，產品涵蓋純棉、彈力、混紡等數百個中高端牛仔面料品種。

《封面新聞》報道，當地知情人士稱，此次事故遇難者包括一名34歲男性，是家中獨生子。火災發生後，屬地監管部門正在對周邊廠區開展逐一安全排查。

目擊者龍先生就職於起火廠區對面的洗水廠。他表示，當時他聞到一股燒焦味，跑出廠房查看時發現對面廠區起火，現場濃煙滾滾，有4、5輛消防車到場救援。事發後有監管部門的人員到附近廠區逐一檢查，「一上來就是檢查有沒有使用高錳酸鉀這些東西」。

廠房起火冒出黑煙，不少民眾圍觀。（影片截圖）

廠房冒出黑煙。（影片截圖）

另有逃生者稱，當日他到涉事廠區訪友，事發時突然斷電，原以為是正常跳閘，但1分鐘後黑煙擴散，「我衝到樓梯口，出去之後真的是兩眼漆黑，老闆拼命叫我們趕緊走、趕緊走，出來之後心情久久都不能平復」。

逃生者表示，涉事廠區的廠房是對外分租，設有紡織廠房、洗水廠房等。他們一行人下到一樓，發現相鄰廠房明火沿牆體蔓延至其所在廠房，眾人立即捂住口鼻撤離，「那個牆是有5、6米高，看到牆上面的火，然後這邊的貨物也有着火」。