母子鬧交14歲仔賭氣火燒屋｢濃煙密布傢俬全毀｣　同學通報幸無傷亡

近日，內蒙古霍林郭勒市消防救援局接警稱，一小區住宅發生火災。救援人員到達現場後，發現起火住宅房門緊鎖，於是使用破拆工具，破門進入室內滅火。



此時屋內濃煙瀰漫、能見度極低。消防員立即出水槍壓制明火，快速將火勢撲滅。在救援過程中，房主返回家中。經詢問得知，肇事者竟是自家人。

房屋內飾、家居財物慘遭損毀 現場畫面曝：

原來，事發前她與14歲的兒子因瑣事發生爭吵，隨後外出。獨自在家的孩子賭氣點燃床鋪後，也離開了家。

孩子離家後把縱火的事情告訴了同學，同學第一時間聯繫房主進行提醒。這期間，鄰居發現她家窗口有煙後，也撥打了119報警電話。所幸事故未造成人員傷亡，但房屋內飾、家居財物均遭到不同程度損毀。

由於孩子未滿16周歲，消防人員對其進行了批評教育，引導孩子父母對其嚴加看護，確認現場無危險後，消防人員返回。

延伸閱讀：內地5歲男童玩打火機 點燃紙巾燙到手甩向窗簾「把自家燒了」