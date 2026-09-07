深圳市民報火警傳影片助研判火情　遭手機瀏覽器彈窗廣告阻礙惹議

手機彈窗廣告一直為人詬病。深圳一市民近日發現鄰居家中起火，報警後欲按指示上傳現場影片以供研判火情時，卻被手機瀏覽器的廣告阻礙半分鐘才成功上傳片段。事件引起網民熱議，不少人要求官方整治彈窗廣告，並指廣告不應擋住生命救援通道」，「廣告，騷擾電話何時休」、「等出人命了國家應該會出手了吧」。



張女士在社交平台上分享，其報警後欲按指示上傳現場影片以供研判火情時，卻被手機瀏覽器的廣告阻礙半分鐘。（小紅書）

《南方都市報》報道，張女士（化名）在社交平台上發文稱，近日她發現鄰居家中起火，陽台已有明火竄出，隨即報警求助。隨後，她收到報警中心接線員發來的短訊，欲按指示點擊鏈接並上傳現場影片以供消防員研判火情，手機預設的瀏覽器卻彈出廣告。

張女士情急之下關閉廣告，卻因誤觸直接關閉瀏覽器窗口，只能重新打開短訊再次點擊鏈接。彈窗廣告再次出現後，她點擊「跳過」才進入消防頁面並上傳影片，整個過程前後花費約半分鐘，幸此次火情並未造成嚴重後果。

張女士欲按指示點擊鏈接並上傳現場影片以供消防員研判火情。（影片截圖）

張女士點擊鏈接後，手機瀏覽卻彈出廣告。（影片截圖）

深圳市消防救援局指揮中心回應稱，本次手機上出現的彈窗廣告，是報警人個人手機瀏覽器App發布，與消防發送的短訊鏈接沒有直接關聯。指揮中心接報後會立即派消防員到場救援，至於讓報警人上傳現場影片，是為了進一步掌握現場情況，為精準滅火救援創造條件、提升滅火救援效能，並不會影響正常處警進度。