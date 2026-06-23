深圳28歲男將25cm數據線塞入尿道 死頂12個鐘嚴重感染出血就醫
撰文：深圳報業
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近日，廣東深圳一名28歲男子林先生，因為一時好奇，把一根25厘米長的數據線塞進了尿道，結果整條線塞進去，拔不出來了。
隨後，林先生下腹脹痛，想尿又尿不出來，用力還會尿血。硬撐12個小時後，來到了龍華區人民醫院急症室。
X光顯示下膀胱有一段打結的線，由於滯留時間較長，患者尿道已出現嚴重感染出血。醫生立即開展腹腔鏡下經膀胱異物取出術，目前患者已康復出院。
25cm數據線塞尿道 打結卡膀胱尿血▼▼▼
據醫院泌尿外科醫生介紹，尿道異物並不是什麼罕見事。醫生們取出來的東西千奇百怪：電線、耳機線、輸液管、吸管、情趣用品，甚至還有活物。
為什麼會有人這麼做？主要有這幾種情況：
．好奇探索，多見於青少年，對自己的身體結構好奇，想試試「能不能塞進去」，結果塞進去就拿不出來了。
．尋求刺激，成年人中比較常見，為了獲得某種快感或滿足特殊癖好。
．精神/心理問題，部分患者存在精神疾病或認知障礙，會做出傷害自己的行為。
．誤信偏方，相信「尿道排毒」「放東西能治病」的奇葩偏方，結果得不償失。
醫院提醒：尿道和膀胱是人體很嬌貴的器官，不要往裏面塞東西。如果真的不小心塞進去了什麼東西，不要因為害羞而拖延，及時去醫院就診。
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