貧困生無資格食煙？四川大學助學政策綁定控煙　吸煙者將取消資格

四川大學近日公布2026至2027學年本科生學費減免通知，列明有吸煙、酗酒等消費型不良嗜好者取消學費減免資格，引發熱議。



四川大學列明有吸煙、酗酒等消費型不良嗜好者取消學費減免資格。（資料圖片）

舊規非新增 2016年已寫入文件

據內媒《澎湃新聞》、《大河報》，早在2016年，四川大學就將吸煙等消費型不良嗜好列為學費減免資格約束條件，執行多年。

四川大學官方資料顯示，四川大學學費減免政策面向對象為全日制在讀本科生中，因特殊原因導致繳納學費有困難的學生。

早在2016年，四川大學就將吸煙等消費型不良嗜好列為學費減免資格約束條件，執行多年，示意圖。（ REUTERS）

其中新生申請學費減免實行全額減免，大二及以上學生申請學費減免，按以下額度實行減免，比如上一學年成績排名在前50%的，實行學費全額減免；排名在50%-70%的，減免70%的學費。

多校有先例 將煙酒掛鈎困難生認定

值得注意的是，將吸煙行為納入困難生資助資格的約束條件，並非四川大學獨有做法。2018年1月，西北農林科技大學在該校本科生家庭經濟困難認定辦法裏寫明，有吸煙、酗酒、賭博等不良行為的，不予認定為家庭經濟困難學生。

2022年3月，華北水利水電大學相關文件中規定，有嗜煙、酗酒、賭博行為的，不能認定為家庭經濟困難學生，抽煙酗酒者也無法申請臨時困難補助。

2022年3月，華北水利水電大學相關文件中規定，有嗜煙、酗酒、賭博行為的，不能認定為家庭經濟困難學生，示意圖（資料圖片）

輿論兩極 有網民質疑管太寬

對於該規定，網絡輿論出現兩種截然不同的觀點。有網民認為，將資助政策與個人生活習慣綁定，屬於管得太寬，把個人吸煙習慣與福利資格掛鈎，存在一刀切嫌疑。

另有網民則表示，助學金、學費減免屬於幫扶性公共資源，受助學生應當樹立理性健康的消費觀念，自覺摒棄不良嗜好。

對此，二十一世紀教育研究院院長熊丙奇稱，吸煙的學生雖然能根據個人經濟狀況購買香煙，但對於有煙癮的學生而言，買煙可能會在日常生活支出中佔到相當比重。

他表示，高校總體是在控煙，有的學校甚至正在打造無煙校園。同時，大學生已經是成年人，部分學生選擇吸煙也是他們的自主選擇，但總體上，吸煙不是一種被鼓勵、贊許的做法。