深圳女勸阻人吸煙爆衝突遭警｢裸檢｣　學者：沒不合法不必無端放大

深圳市一名女子阻止男子抽煙引發衝突後，爆出遭到當地警方脫衣裸體檢查，輿論進一步從「控煙」爭議轉向裸檢的合法性，並指深圳官方通告避重就輕。



4月24日，有網民發帖稱自己在深圳巴士站台阻止一名男子抽煙，雙方發生爭執。（微博）

受訪律師指出，裸檢是體檢的一部分，但裸檢強度更高，應有更高要求和更嚴監督。調查組應向外界詳細說明，不能簡單地一筆帶過。

深圳一名女子上星期五（4月24日）在巴士站台阻止男子抽煙時，雙方發生口角，兩人隨後前往警局處理。

這名女子當晚在微博接連發文，稱案件處理過程令她極度屈辱。她不僅被要求脫光衣物，內褲也「被扒到膝蓋以下」，還被摘下高達1200度的近視眼鏡，換衣服、如廁不讓關門，導致衣服被尿濕，舉手轉圈檢查時「旁邊所有穿制服的人都在笑」。

上述內容引發網民不滿，質疑深圳警方過度執法。

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深圳警方上星期六（25日）晚上發佈通報稱，事發後按規定對兩人進行人身安全檢查，上述女子是「由女性工作人員在獨立封閉區域內檢查」。最後雙方達成和解。

不過，通報並未平息爭議。不少網民指警方對吸煙事件「和稀泥」，並在回應裸檢質疑時語焉不詳。有IP屬地位於廣東的博主還稱，曾因撿到流浪貓被疑偷貓帶走，並被裸檢。

廣東維強律師事務所律師王鈞告訴《聯合早報》，根據中國相關法律條例，若被拘留，對當事人進行體檢是合法正當的，確定是否有隱藏傷害、疾病或其他情況，裸檢正是體檢的一部分。但本案女子行為不嚴重，對她進行裸檢違反行政法的「比例原則」。

比例原則是指行政主體採取的手段與所追求的行政目標之間應保持合理、適度的比例。

一名要求匿名的中國律師受訪時說，當事人一般涉毒或涉恐以及一些社會敏感案件會被裸檢。其他案件在實踐時也有裸檢例子，但這種強度的搜查通常需要高層級的授權同意。

王鈞和上述律師均認為，官方通報只承認進行人身安全檢查，但沒有真正回應輿論質疑：檢查到了什麼程度？

王鈞補充說，警方在實際執法時，應嚴格遵循「文明執法」的精神，保護公民人格尊嚴和私隱權。「在法治昌明的今天，不能認為『由女性工作人員在獨立封閉區域內進行檢查』一句說明，就完全滿足『文明執法』的要求。」

「深圳公安」微博賬號上星期五晚上發佈的最新一則有關「潮汐服務區」的文章下，湧現一萬多條評論，熱度遠超其他文章，但目前已無法查看。不少網民轉發文章並留言質問「到底為什麼裸檢？」「為什麼不敢出來回應？」

王鈞說：「這樣的事件居然發生在中國最現代化的城市之一深圳，大大超出公眾的合理預期，讓人對其有『盛名之下，其實難副』的感覺，也許這是引發公眾熱議的根源所在。」

北京師範大學政府管理研究院教授唐任伍受訪時則說，裸檢本身並沒有不合法，不必無端放大，也不會因此影響深圳的城市定位。

事發巴士站台。（大河報）

女子稱或因涉嫌侮辱被拘留5日。（微博）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

