上海迪士尼好心男子勸阻違規吸煙　慘遭拳打腳踢掌摑狂毆｜有片

上海迪士尼樂園驚傳全武行衝突事件，一名白衣男子勸阻另一名黑衣男子，不能在非吸煙區吸煙，卻遭對方暴力攻擊，黑衣男對他拳打腳踢至少5回，大批民眾圍觀嚇傻。



勸阻勿吸煙慘被毆

一名白衣男子勸阻另一名黑衣男子，不能在非吸煙區吸煙，卻遭對方暴力攻擊。（微博@拆千辦）

綜合內媒報導，據網絡曝光影像及目擊說法，這宗事件發生在上海迪士尼度假區「迪士尼小鎮」內的非吸煙區域。一名白衣男子因見到另一名黑衣男子，在禁煙區吸煙，上前勸阻，豈料對方情緒失控，隨即對其拳打腳踢。

禁煙區吸煙引衝突 男子勸阻反遭連環掌摑腳踢▼▼▼

根據影片畫面顯示，黑衣男對白衣男多次出現腳踹、呼巴掌，整個過程衝突激烈，白衣男沒有還手，一路閃躲，而一名女性工作人員在場，想上前勸阻但不敢介入，十分無奈站在一旁，現場則有大批民眾圍觀。

事實上，這並非上海迪士尼樂園首次傳出衝突，去年6月，一對情侶與一家3口爆發口角，演變成激烈肢體衝突，現場混亂不堪。

去年6月，一對情侶與一家3口爆發口角，演變成激烈肢體衝突，現場混亂不堪。（抖音@譚波滸）

根據現場影片與照片顯示，事件發生地點位於迪士尼樂園熱門遊樂設施「瘋狂動物城」附近，一對情侶與一家3口爆發肢體衝突，拳腳相向，一度驚動園區警衛人員緊急介入。據傳衝突原因為插隊發生爭執，也有說法是情侶檔拍照被擋，導致雙方爆發口角，最終演變成肢體衝突。

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