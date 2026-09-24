四川6歲女童3日內2度破扭計骰世界紀錄　掌握上千條公式日練3小時

《央視新聞》報道，近日在兩場世界扭計骰（內地稱魔方）協會（WCA）認證賽事上，四川成都6歲女孩連允之先後以平均4.52秒和4.27秒的成績三天兩次打破三階扭計骰女子平均成績世界紀錄，成為世界上唯一一名平均成績4.5秒以內的女子選手。



四川6歲女童3日內2破扭計骰世界紀錄。（央視新聞）

四川6歲女童3日內2破扭計骰世界紀錄。（央視新聞）

9月12日，WCA武漢丹秋扭計骰賽上，連允之在比賽中以平均4.52秒成績，打破三階扭計骰女子平均成績世界紀錄。

兩天之後，在9月14日WCA廣州三速雙輪角逐賽IV賽場中，她再次打破世界紀錄。前四輪結束後，她實際上已經鎖定了新的女子三階扭計骰平均世界紀錄。當時，媽媽林洋西讓孩子不用比了，但連允之堅持認真應戰，交出4.2秒的成績，最終把平均成績提升到了4.27秒。

四川6歲女童3日內2破扭計骰世界紀錄。（央視新聞）

連允之打破三階扭計骰女子平均成績世界紀錄的截圖。（世界扭計骰協會網站）

據報道，4歲那年，連允之第一次接觸扭計骰。看到扭計骰給孩子帶來的影響和變化後，全家人決定支持連允之走上扭計骰競技的道路。媽媽說，通過多年的參賽訓練，發現孩子越來越自信。

連允之現已掌握1300多條扭計骰還原公式。近一年，她每天大約花2至3小時，進行公式專項練習及預判、還原訓練。