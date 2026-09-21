有片｜四川未牽繩鬥牛㹴咬5人　2歲女童重傷毀容　狗被殺主人遭拘

四川眉山市仁壽縣一個屋苑有未牽繩的烈犬連環咬傷5人，其中一名年僅兩三歲的女童面部慘遭重創血肉模糊，其母親為保護女兒亦受傷。當地警方已拘捕涉事狗主拘留，涉事惡犬則已被「處理」（殺死）。



一名年僅兩三歲的女童被咬傷，面部慘遭重創血肉模糊。（互聯網圖片）

四川眉山市仁壽縣一個屋苑有未牽繩的烈犬連環咬傷5人。（互聯網圖片）

綜合《華西都市報》和《封面新聞》報道，事發於9月12日下午6時許，據屋苑物業人員透露，事發時狗主打開車門，一隻未繫繩的烈犬隨即跑出來，狗主拿着繩子跟着追但未能追上，之後烈犬咬傷了5個人，其中一名年約兩三歲的女童，其頭部及面部遭烈犬咬傷，當場血流滿面，期間多名上前幫忙打狗驅趕的居民亦被咬傷，表示「那條狗是牛頭梗（鬥牛㹴），是烈性犬、禁養犬，攻擊性很強。」

據網傳影片，女童母親將女童抱在懷裏，當時女童臉部創傷非常嚴重，狗主牽着烈犬在旁邊，期間不斷打烈犬的嘴巴。有目擊者稱，事發時狗主沒牽狗繩，女童被烈犬咬傷耳朵，臉上也疑似被咬掉一塊肉，現場有人想把烈犬趕走亦於事無補。

目前，被咬傷女童已順利完成手術，暫無生命危險，但臉部創傷嚴重，女童母親為救女亦受傷，她稱「我這個傷比起我女兒不算嚴重。」

鬥牛㹴原產於英國，性情好鬥急躁，攻擊力強。（互聯網圖片）

事後警方警員趕到現場，帶走狗主及肇事犬隻。（互聯網圖片）

據物業人員透露，事發時狗主沒有拉繩，導致烈犬傷人。（互聯網圖片）

事後警員趕到現場，帶走狗主及涉事犬隻。物業人員證實，咬人的烈犬「已經被處理，死了」。仁壽縣公安局普寧派出所工作人員稱，狗主目前已被拘留，案件在調查中。

據當地《四川省犬類限養區犬隻管理規定（試行）》，限養區內嚴禁飼養兇猛犬及大型犬，成年犬體高不得超過35厘米。

公開資料顯示，鬥牛㹴原產於英國，性情好鬥急躁，攻擊力強，已被列入城區禁養的烈性犬名單。