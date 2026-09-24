200萬粉絲網紅狗「彪哥」疑中毒亡　死前吐血抽搐失禁　主人報警

中國一隻網紅狗「彪哥」，過去靠吃冰棒、戴眼鏡等搞怪影片受到關注，飼主的社交媒體有逾200萬粉絲追蹤，多支影片點讚破百萬。然而，近日卻傳出彪哥突然死亡的噩耗，讓粉絲哀痛不已。彪哥的主人透露，愛犬死亡前舔過路邊的東西，懷疑是中毒，已經通報警方。



彪哥的主人21日發布影片，還原愛犬出事的過程。他指出，20日早上6點45分，他聽到愛犬狂吠後外出查看，只見彪哥在陽台朝樓下大聲吠叫，隨後驚恐地跑進屋內，彷彿失去方向感，在屋子裡四處衝撞，打翻大量物品，隨後開始吐血、嘔吐、四肢抽搐，就連大小便也失禁。

中國一隻網紅狗「彪哥」，過去靠吃冰棒、戴眼鏡等搞怪影片受到關注，近日卻傳出牠突然死亡的噩耗。（抖音@愛貓人士）

飼主不知道該怎麼辦，只好開直播求助。有網友懷疑彪哥「中毒」，要飼主幫狗催水、催吐。飼主照做後，立刻準備將彪哥送往動物醫院，但他將彪哥放到電動單車上時，愛犬的呼吸已經相當微弱。由於當時才早上7點左右，他連續找了兩間動物醫院都沒有營業，此時彪哥已經失去呼吸、心跳。

網紅田園犬「彪哥」疑接觸草叢毒物猝逝▼▼▼

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飼主回憶事發前晚：疑舔到藥物

彪哥的主人回想事件發生前一晚，表示當時帶彪哥出去散步兩次，牠也有進入草叢內，飼主當時沒觀察到彪哥做出咀嚼的動作，但有舔過路邊的東西，不排除是接觸到藥物。此外，彪哥晚上都睡在家中陽台，飼主後來檢查住家周邊，也沒有找到毒餌，他目前已經報警。

彪哥的飼主透露，他很喜歡小動物，一年多前跟母親的朋友認養彪哥。當初會拍影片只是想記錄日常生活，沒想到獲得廣大網友喜愛。他也感謝外界的關心，表示「希望大家忘記牠，或是忘記這件事，忘記就不會痛苦」，不希望網友因為這件事傷心。有網友則建議他再養一隻狗，他表示考慮一下再說。

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