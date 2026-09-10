深圳男子反覆腹瀉一個月帶血絲　就醫揭竟是擼貓感染「鬼臉蟲」

近日，深圳羅湖區人民醫院消化內科接診了一名年輕小夥，他反覆腹瀉、大便帶黏液和血絲近1月不見好轉，間斷有低熱，最後糞便檢查確診：藍氏賈第鞭毛蟲感染。醫生追問病史才發現，發病前他曾去朋友家擼貓。



據介紹，藍氏賈第鞭毛蟲（簡稱藍氏賈第蟲）是一種全球性分佈的寄生性腸道原蟲，因形態特殊、鏡下酷似一張「鬼臉」，也被稱為「鬼臉蟲」。人體主要通過污染的水源、未洗淨的瓜果蔬菜，或與帶蟲者/帶蟲動物親密接觸而感染。小夥在擼貓後「中招」可能是因為貓咪攜帶了包囊，通過毛髮、唾液或糞便污染了接觸者。

按圖看「鬼臉蟲」長什麼樣子：

感染藍氏賈第蟲後，症狀分為兩期：一是急性期，患者會出現腹瀉、腹痛、腹脹、噁心、嘔吐，以及低熱、乏力等全身症狀；二是慢性期，患者出現糞便不成形、反覆發作、消化不良、營養吸收障礙。醫生提醒，如果出現以下情況超過一周，切勿自行當作普通腸炎處理：

1. 反覆腹瀉，常規止瀉藥無效；

2. 持續低熱、食慾下降、全身乏力；

3. 大便中帶黏液或血絲；

4. 近期有接觸貓狗、喝生水、吃生冷或不潔食物的經歷。



目前，藍氏賈第鞭毛蟲感染的治療主要採用硝基咪唑類或苯丙咪唑類藥物，醫生會根據患者具體情況輔以止瀉、糾正電解質紊亂等對症支持治療。

貓（Christin Hume@Unsplash）

醫生提醒，夏秋季節是腸道傳染病高發期，別讓「可愛」的寵物或「清涼」的生食，成為健康的隱形威脅。若出現不明原因慢性腹瀉，請及時就醫，並主動告知醫生接觸史。另外，預防遠勝於治療，建議日常生活中不喝生水，瓜果務必清洗乾淨；接觸寵物後及時洗手，尤其避免口腔接觸寵物毛髮或分泌物；腹瀉患者應避免為他人準備食物，防止傳播；家有寵物者，定期為動物進行寄生蟲篩查和驅蟲。

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