內地未牽繩大狗當眾咬死寵物犬　主人崩潰騎車追撞3次報復｜有片

早前，香港元朗一隻混種西班牙獒犬「拉里」咬死兩隻小型犬引發關注。近日，內地也發生類似事件，有網民發布影片稱，有兩隻狗在公共區域未佩戴牽引繩，大狗突然衝上前撕咬小狗，致其當場死亡。小狗主人情緒崩潰，騎電單車追撞大狗「復仇」，事件引起廣泛熱議。



小狗主人騎電單車追撞大狗。（影片截圖）

小狗主人騎電單車追撞大狗。（影片截圖）

小狗主人情緒崩潰連撞大狗三次

據網民發布的影片顯示，一隻未牽繩的黃色大狗在行人路上撕咬一隻白色小狗，小狗主人目睹小狗被當場咬死，情緒崩潰，騎電單車撞向大狗，企圖讓大狗遠離。有網民稱，在撕咬過程中，大狗主人袖手旁觀，未及時制止事故發生，激化了矛盾。

大狗主人上前護狗，抱起它遠離現場，小狗主人騎電單車追上，連人帶狗一同撞倒。（影片截圖）

大狗主人上前護狗，抱起它遠離現場，小狗主人騎電單車追上，連人帶狗一同撞倒。（影片截圖）

一名穿黑裙子的女子及一名男子上前制止。（影片截圖）

大狗被撞第一次後，其主人上前護狗，抱起它遠離現場，小狗主人騎電單車追上，連人帶狗一同撞倒。另一名穿黑裙子的女子及一名男子上前制止，想與她溝通，然而，小狗主人未聽勸阻，第三次衝向大狗，將其趕至馬路。

小狗主人第三次追撞大狗。（影片截圖）

網民：兩邊都不無辜

影片在網絡流傳後引起廣泛熱議。有網民直言，「兩邊都不無辜」「很大一部份養狗的人公德心都很差，視頻中的大狗小狗都沒拴繩」「遛狗不栓繩，等於狗遛狗」。還有網民討論責任問題，認為小狗主人不應以暴制暴。「換誰遇到這種事都受不了，但冷靜下來想，騎車撞上去這個動作，從法律上講已經變了性質——從受害者變成了加害者」「大狗主人全責在先，但這代價也太沉重了」「理性維權才是對自己最好的保護」。