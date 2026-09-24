安徽非遺花鼓燈「閃身步」爆紅全網模仿　商家搶推鎖匙扣僅售¥4.8

近日，非遺傳統舞蹈安徽花鼓燈的「閃身步」動作教學影片在網上瘋傳，不少網民都爭相模仿，掀起全民舞蹈熱潮。隨着話題熱度不斷攀升，更有敏銳商家趁勢推出「閃身步」造型的鎖匙扣，實現了傳統非遺文化與現代流行潮流的趣味碰撞。



一段安徽花鼓燈舞蹈教學影片中，「閃身步」、「浪子踢球」的動作，以及山東鼓子秧歌舞蹈教學影片中「狗熊哆嗦毛」、「搖頭晃腦」等動作因為魔性趣味，連日來吸引不少網民模仿拍攝及二次創作，單依純、汪蘇瀧、楊迪等內地明星也有模仿。

安徽花鼓燈舞蹈「閃身步」、「浪子踢球」動作。（影片截圖）

安徽花鼓燈舞蹈「閃身步」、「浪子踢球」動作。（影片截圖）

安徽花鼓燈舞蹈「閃身步」、「浪子踢球」動作。（影片截圖）

「閃身步」在網上爆紅後，有商家趁機推出趙鐵春跳「閃身步」、「浪子踢球」等造型的鎖匙扣，一共4款，單個售價為4.8元人民幣。該網店客服向《極目新聞》表示，這是二次創作的亞加力鎖匙扣，質量很好，但未知之後會否再推出其他安徽花鼓燈動作的鎖匙扣。

有商家趁機推出趙鐵春跳「閃身步」、「浪子踢球」等造型的鎖匙扣。（淘寶）

有商家趁機推出趙鐵春跳「閃身步」、「浪子踢球」等造型的鎖匙扣。（淘寶）

《新華社》報道，對於「閃身步」引起模仿熱潮，課程錄製人、中國舞蹈家協會副主席趙鐵春表示，中國民間舞蹈的文化知識必須傳承下去，「閃身步」動作既有中國民間傳統文化的特徵，也有大眾傳播性和功能性價值。現今大眾對網絡、對藝術都有自己的追求，根據舞蹈動作來創造屬於自己的情趣和情感，「捕捉到『閃身步』，大家覺得好玩、有梗，有幽默感又有專業性，這種趣味現象，是新大眾文藝群體的創造」。

《紅星新聞》報道，非遺傳承人馮太新對此表示十分欣慰，他介紹，「閃身步」是安徽花鼓燈的基本功，起源於沿淮地區。歡迎年輕人透過網絡了解並跳起傳統舞蹈。