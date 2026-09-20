遼寧男食見手青生幻覺　誤當愛犬為前女友｢狂吻7小時｣同事全錄下

遼寧省大連市一名野外求生巡練營的男教練，因自行烹煮俗稱「見手青」的亞洲蘭茂牛肝菌（Lanmaoa asiatica），沒想到疑似烹飪不當中毒產生幻覺，竟把自家愛犬誤認大學時期的前女友，抱著狗狗狂親6、7個小時，尷尬畫面全被同事錄下，掀起熱議。



吃菇中毒 他把愛犬當前任「深情狂吻」

據了解，該名張姓教練本身非常喜歡吃蘑菇，先前曾品嚐過一次「見手青」，之後便對其美味念念不忘，於是決定自行買回家料理。他原以為只要上網搜尋教學影片，將蘑菇徹底煮熟就能避免中毒，沒想到吃下肚不久，卻還是不慎中毒。

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張男回憶，當時他突然產生幻覺，看見大學前女友直挺挺坐在自己懷裡，昔日情感頓時湧上心頭，讓他不禁抱著眼前的「前女友」一頓深情狂吻。但看在外人眼中，他懷中抱著的其實是自家的無辜愛犬。

張男雙手緊緊抱著狗狗，閉著眼睛瘋狂親吻狗狗的頭與臉頰，可憐的狗狗不斷無助掙扎，卻始終無法掙脫主人的熱情攻勢。張男同事見狀後，連忙將他與狗狗一同送醫，並沿途拍下難忘畫面。

狂吻7小時全被拍 醫生超淡定：親一會兒就好了

醫生檢查後表示，張男的中毒症狀比較輕微，隨即幫他打點滴治療，至於狂親狗狗的行為，醫生也淡定表示，「親一會兒可能就好了」。沒想到，他一親就是6、7個小時，才終於清醒。

恢復理智後的他崩潰直呼，自己跟那隻狗現在都覺得「挺尷尬的」，除了立刻要求同事刪除影片，他也以自身慘痛教訓呼籲大眾，千萬不要輕易嘗試自行烹煮野生菌，若真想品嚐務必尋求專業餐廳，以免輕則產生幻覺，重則危及生命安全。

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