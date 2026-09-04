沒有止汗劑古人怎麼辦？楊貴妃香囊鏤空不漏灰　藏有什麼神秘機關

天氣熱易出汗，就連唐代楊貴妃也有這個困擾。古時沒有止汗劑，她便隨身佩戴香囊，時刻散發香氣。



陝西歷史博物館藏有貴妃同款：葡萄花鳥紋銀香囊，這件文物從材質到結構都顛覆固有印象，背後究竟有甚麼巧思？



我們一般見到的香囊，大多數是用綢布做的，而這件唐代香囊通體由白銀錘造而成，核桃大小，外殼滿布鏤空葡萄花鳥紋飾，上下半球靠子母扣開合。頂部配有環鏈掛鈎，既能貼身佩戴，也可掛在車馬帷幔上，隨時隨地薰香。

葡萄花鳥紋銀香囊，通體鏤空，分為兩個半球，以子母扣開合，頂部設有環鏈和掛鉤。

葡萄花鳥紋銀香囊，1970年出土於西安市南郊何家村。（視覺中國/當代中國授權）

在精緻外形下，更驚艷的是香囊內部藏了千年黑科技。

這枚銀香囊巧妙運用陀螺儀原理，可以萬向平衡，晃而不灑。這個原理是如何運作的呢？

打開這個香囊，你便能看清機關：內有雙層十字機環，外環可以360度橫向旋轉，內環垂直交錯轉動，環環相扣、互相牽制。

而最中心的是小金香盂，專門盛放燃燒的香料，受重力牽引始終保持水平，即使劇烈翻轉、隨身跑跳，香灰也絕不會灑漏髒污衣服。

葡萄花鳥紋銀香囊內藏黑科技，就是陀螺儀技術，保持永遠平衡。這個技術被廣泛應用於現代航海和航空領域。

葡萄花鳥紋銀香囊，運用陀螺儀守恆定律，這一技術被廣泛應用於現代航海、航空中。（網上圖片）

解開了內部機關的謎題，再回頭看香囊外表的葡萄花紋，同樣充滿歷史內涵。

儘管葡萄在今天不過是尋常水果，但在唐朝，它卻是順着絲綢之路傳入中原的珍品。工匠將這種異域元素刻在大唐器物上，恰恰證明唐朝的開放包容。

可以說，一枚小小香囊，就是盛唐絲路中外文化交流最好的縮影。

說到絲綢之路，你知道唐朝的香料有多矜貴嗎？來自印度等地的頂級香料，沿絲路運往長安，是屬於皇室貴族的奢侈品，也讓佩戴銀質香囊，成為唐代上層社會的潮流。

古籍中還記錄了一樁趣聞：有一次楊貴妃在跳舞，裙擺輕輕拂過一位大臣的衣衫，殘留的香氣竟然七日不散。足見當年進貢名香的留香功力，遠勝現代香水。

最後補充一點，這件文物雖非楊貴妃遺物，但形制完全契合史料記載中貴妃所用。

楊貴妃之墓，位於陝西興平市馬嵬鎮。（網上圖片）

「安史之亂」時，楊貴妃殞命馬嵬坡。兵變平定後，唐玄宗下令改葬貴妃，高力士奉命去尋遺體，回到長安稟報說：「肌膚已壞，而香囊猶在。」這句話隨着故事流傳至今，這個香囊也成了李隆基和楊玉環愛情的寄託。

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