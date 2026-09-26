劉歡最後一次公開演唱5度低溫發抖唱功仍穩定　遺願：不辦告別式

9月26日上午，對外經濟貿易大學發布訃告：著名音樂家劉歡在上海不幸病逝，享年63歲。2026年1月1日，是劉歡作為演出嘉賓最後一次在公眾前演唱，當天他作為B站跨年晚會零點嘉賓，在上海金山戶外舞台演唱經典曲目《我欲成仙》。訃告稱，宣布喪事一切從簡，不成立治喪委員會，也不舉行遺體告別式及追悼會。



《極目新聞》報道，當天現場氣溫極低，劉歡被拍到凍得發抖、縮脖子，甚至搶拍忘詞，演唱前感嘆「風好大」。但儘管環境惡劣，其高音仍保持穩定，被讚「實力如定海神針」，有網民更稱，畫面特寫中劉歡甚至冷得淚花都出來了。



｢音樂之父｣劉歡病逝享年63歲 曾唱《彎彎的月亮》描繪珠江三角洲

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曾因心律不整在錄製節目時突然離席

劉歡的健康狀況過去也曾受到外界關注。劉歡生前除了確診、令他行動不便的「股骨頭缺血性壞死」外，亦有心臟方面疾病。2019年劉歡錄製《歌手2019》期間，曾在節目錄製現場突然離席，表示呼吸不舒服、手部發抖，並稱出現心律不整情況，之後服用速效救心丸休息。

節目工作人員當時透露，劉歡在錄製前才接受心臟支架植入手術，醫師曾提醒他避免劇烈活動及情緒過度激動。

報道指出，劉歡近年因股骨頭壞死，較少公開露面，過去數次被拍到時曾使用拐杖。據內媒報道，他曾接受人工髖關節置換手術：

劉歡藉助拐杖，在北京鬧市的路口緩慢而行。（網絡圖片）

劉歡近年仍曾偶爾公開露面。2025年10月，他出席女兒劉一絲婚禮；2026年1月1日，他登上B站跨年晚會，演唱《千萬次的問》及《我欲成仙》，這也是他最後一次以公開演出。

劉歡自1991年7月到對外經貿大學工作。（新聞網）

劉歡1963年8月出生於天津，是內地知名歌手、作曲家，同時也是對外經濟貿易大學教授，以嗓音獨特寬厚著稱。劉歡在中國大陸流行音樂領域成就斐然，被譽為中國最知名的「音樂之父」級巨星，在大陸歌壇極具影響力。1987年因演唱央視熱播電視劇《雪城》和《便衣警察》的主題曲走紅。

劉歡留下多首膾炙人口的作品，包括《心中的太陽》、《好漢歌》、《千萬次的問》、《彎彎的月亮》等。他過去曾談及外界對明星的評價時表示，應把音樂看得更高、把自己看得更低，持續仰視音樂，才能保持平靜心境。

1997年香港回歸文藝晚會上，劉歡、林子祥、葉蒨文、那英、張國榮、鞏俐及譚晶等多位代表性歌手與演員聯袂合唱《團聚》，用歌聲見證了香港回歸的歷史時刻。