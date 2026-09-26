劉歡病逝｜創《甄嬛傳》配樂、經典《好漢歌》　五點認識華語歌王

對外經濟貿易大學（University of International Business and Economics）發布官方訃告，著名音樂家、該校退休副教授劉歡於2026年9月25日上午9時52分在上海病逝，享壽63歲。劉歡於1963年出生於天津，自1980年代出道以來，憑藉宏亮寬厚的嗓音與卓越的原創才華橫掃樂壇，其作品深植於全球華人的集體記憶中，下文將回顧華語樂壇教父劉歡生平的5大輝煌時刻。



對外經濟貿易大學發布官方訃告，著名音樂家、該校退休教授劉歡於2026年9月25日上午9時52分在上海病逝，享壽63歲。（對外經濟貿易大學官網截圖）

劉歡1963年出生於天津，自1980年代出道以來，憑藉宏亮寬厚的嗓音與卓越的原創才華橫掃樂壇。（網上圖片）

1.時代記憶：從《少年壯志不言愁》到收音機時代的全民歌王

劉歡那渾厚扎實、一開口就充滿辨識度的嗓音，從80年代大街小巷收音機裡放的《少年壯志不言愁》，到市民家裡電視機播的劇集主題曲，直接定義了幾代人的青春記憶。他憑藉一把好嗓子和扎實的原創實力，就成了跨越老中青三代、全中國上至老翁下至孩童都認識的「全民歌王」。

劉歡那渾厚扎實、一開口就充滿辨識度的嗓音，從80年代大街小巷收音機裡放的《少年壯志不言愁》，到市民家裡電視機播的劇集主題曲，直接定義了幾代人的青春記憶。（微博@新浪娛樂）

2.影視配樂標桿：包辦劇集《甄嬛傳》原聲帶與《好漢歌》現象級神曲

劉歡一生創作並演唱了無數家喻戶曉的影視作品，從早期的《少年壯志不言愁》，到90年代親自包辦配樂並演唱的《千萬次的問》（《北京人在紐約》），再到傳唱至今的《好漢歌》。2011年他更為電視劇《甄嬛傳》創作全劇原聲配樂並獻唱主題曲《鳳凰于飛》，成為華語影視配樂的典範之作。

2011年劉歡為電視劇《甄嬛傳》創作全劇原聲配樂並獻唱主題曲《鳳凰于飛》，成為華語影視配樂的典範之作。（網上圖片）

3.2008年奧運巔峰：鳥巢頂端唱響全球的華人聲音

2008年北京奧運會開幕式是劉歡音樂生涯的最高峰之一。當時他與英國跨界女高音莎拉布萊曼（Sarah Brightman）站在國家體育場「鳥巢」頂端，共同演繹大會主題曲《我和你》（You and Me）。在全球數十億觀眾面前，他以細膩而大氣的聲線，將華語歌手的國際影響力推向歷史新高。

2008北京奧運開幕式，劉歡與英國女高音莎拉布萊曼（Sarah Brightman）於鳥巢頂端合唱主題曲《我和你》（You and Me），成為他音樂生涯高峰。（網上圖片）

4.學者風範：堅持站在講台30年的大學教授

在耀眼的明星光環背後，劉歡始終保持著極具學者風範的第二身份，他長期任教於北京的對外經濟貿易大學，主講「西方音樂史」。即便演藝日程極度繁忙，他依然數十年如一日堅持站在教學第一線，課堂座無虛席，展示出紮實深厚的學術底蘊。

劉歡同時身兼學者，長年於對外經濟貿易大學執教，講授「西方音樂史」。（網上圖片）

5.傳承推手：擔任《中國好聲音》導師與《歌手2019》總冠軍

劉歡一生積極投身華語音樂的傳承與新秀培養。他曾出任《中國好聲音》第一季與《中國好歌曲》的核心導師，傾力扶持本土原創音樂人。2019年，他登上湖南衛視《歌手2019》節目，憑藉無可挑剔的現場唱功與前衛的改編風格一路過關斬將，最終榮獲總決賽冠軍（歌王），為音樂生涯再添傳奇一頁。

劉歡曾出任《中國好聲音》第一季與《中國好歌曲》的核心導師，傾力扶持本土原創音樂人。（網上圖片）

劉歡曾出任《中國好聲音》第一季與《中國好歌曲》的核心導師，傾力扶持本土原創音樂人。（網上圖片）

劉歡曾出任《中國好聲音》第一季與《中國好歌曲》的核心導師，傾力扶持本土原創音樂人。（網上圖片）