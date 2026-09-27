虐貓網紅「傑克辣條」遇襲受傷　行兇女逃竄墮樓亡　無辜商戶遇害

曾因「處刑式虐貓」引發全網憤怒的內地網紅博主「傑克辣條」徐某輝，近日在安徽阜南縣居住地遇襲。據內地多方信源及媒體報道，事件起因於一場私人消費糾紛，徐某輝及其妻子受傷送醫，一名50多歲的本地商戶不幸遇害，行兇女子作案後逃竄並最終墮樓身亡。



擁數十萬粉絲、曾於2023年因「處刑式虐貓」被行政拘留的內地網紅博主「傑克辣條」（本名徐志輝/徐某輝），近日在安徽阜南縣居住地遭遇襲擊。據內媒《澎湃新聞》報道，該起暴力事件造成一人死亡、二人受傷，案件初步指向私人舊怨。

據小區居民消息指，事件發生於9月20日早8時許，事發地點位於阜南縣一處小區。事發現場牆面、鞋架及單元電梯內留有大量血跡，徐某輝夫婦渾身是血被送醫救治，兩人經搶救後均無生命危險。

本次事件中不幸遇難的老人，生前在小區周邊經營兩家門店。據知情者透露，案件起因指向去年的一起消費糾紛：涉事女子曾在老人店內購物發生爭執，隨後向門店潑灑污物，老人報警後，該女子被警方拘留15日，雙方由此結怨。

據多名商戶與住戶回憶，行兇女子身形壯碩、短發利落，作案時穿戴雨衣、頭戴帽子，作案後迅速逃離現場，並輾轉多個小區逃竄，已於事發當日中午墜亡。

網傳消息。（微博）

小區物業9月23日回應《澎湃新聞》指，該案確係個人恩怨引發，女子伺機近身行兇，物業表示小區日常有夜間巡羅，後續將加強安防管控。針對案情進展，安徽省公安廳刑檢總隊及屬地多個部門表示，案件仍在內部辦理流程中，相關細節一切以官方通報為準，並提醒公眾切勿輕信網絡傳言。

公開資料顯示，徐某輝此前曾是擁有數十萬粉絲的美食博主。2023年4月，內地網民爆料其對貓拔指甲、鐵籤穿刺、火燒及活活肢解等「處刑式虐貓」惡行，並將影片上傳網絡販賣，當時曾登上微博熱搜第一，引發大批網民及動物保護人士強烈譴責。

事後，阜南縣公安局通報指，徐某輝因尋釁滋事及虐待動物等相關行為被警方依法處以治安拘留，其簽約經紀公司當時亦發聲明表示將與其解約。

事件再度在網絡引發高度關注與爭議，除事件本身涉及的私人恩怨外，也讓外界再次翻出內地對動物保護相關法律規範的討論。據悉，內地現行法律中針對動物權益保障主要為《野生動物保護法》，貓狗等伴侶動物並未納入其中，過往多有人大代表建議將虐待動物行為納入《治安管理處罰法》，相關立法與司法修訂議題此前一直備受社會輿論持續熱議。