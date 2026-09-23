網傳內地｢處刑式虐貓｣博主傑克辣條遭捅傷　女子傷人後自殺墮樓亡

擁有40萬粉絲的知名美食博主「傑克辣條」（本名徐志輝）曾於2023年被爆出「處刑式虐貓」。近日網上有消息指，徐某輝遭一名女子捅傷入ICU，該名女子在傷人後自殺墮樓身亡，事件引發廣泛爭議。



帖文和網傳的影片片段顯示，徐某輝對貓拔指甲、鐵籤穿刺、火燒、拖行踩踏，捆綁在樹上活活肢解，折磨超一小時。其還自稱曾長期大量捕捉流浪貓後殘忍虐殺。後被公安機關予以治安拘留。

此前報道：40萬粉絲美食博主虐待燒死貓咪 更拍片賺錢被拘留 網民要求嚴懲

注意：圖片或引起不適傷心和憤怒，請酌情觀看！！！



近日網上有消息傳出，一名女子將傑克辣條捅傷後墮樓亡，徐某輝傷重入ICU，事件引發廣泛討論。有說法指墮樓女子是愛貓人士，不過亦有人表示該名女子身份不明。目前上述消息均未有官方證實。

網傳消息。（微博）

事件更引發「私刑」討論，有網民認為事件大快人心：「還真是一物降一物，這女孩很偉大，正義殺了魔鬼。」「這種變態遭到報應了？好事啊。」，亦有人表示不妥：「哪怕對方曾經有過錯，任何人都沒有權利私下用暴力傷人。」「再怎麼討厭一個人，也別把私刑當正義。」

還有人為女子感到可惜：「什麼時候審判惡人竟然要以性命為代價 ​。」「一個女孩為這樣的人搭上自己，代價太過沉重。」

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