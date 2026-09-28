習特會｜彭麗媛穿搭藏巧思　台退役少將激讚端莊優雅：具有設計感

國家主席習近平日前訪美，習近平夫人彭麗媛在白宮歡迎儀式與國宴等場合的穿搭引發關注。對此，台灣退役少將栗正傑表示，彭麗媛的服裝，無論剪裁或整體設計，都帶有中國東方服裝特色。



根據白宮資料，特朗普夫婦24日晚間在白宮東廳為習近平與彭麗媛舉行國宴。彭麗媛以紅色禮服現身，採立領、長袖及A字裙身設計，並搭配黑色手拿包及珍珠項鍊。這套紅色造型與白宮東廳當晚大量採用的紅色布置相互呼應，展現協調的視覺效果。

2026年9月24日，中國國家主席習近平夫人彭麗媛，與美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）出席在白宮舉行的國宴。（Reuters）

栗正傑26日在台灣中天節目《辣晚報》指出，彭麗媛本身曾是聲樂家，如今以國家主席夫人身分出席正式外交場合，氣質較為端莊優雅。他認為

衣服跟彭麗媛女士本身的氣質，兩者是相得益彰。

服裝穿在她身上後更能襯托出個人特色。他對彭麗媛其中一套灰色造型印象深刻，認為無論剪裁或整體設計，都帶有中國東方服裝特色；另一套改良式旗袍在領口等細節上也具有設計感。

彭麗媛中式穿搭亮相▼▼▼

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訪美行程期間，彭麗媛除了國宴上的紅色禮服外，也曾以較為內斂的灰色及紫色系套裝亮相，整體延續具有東方設計元素的路線。栗正傑對國宴上的紅色禮服及後續亮相的紫紅色系服裝也給予正面評價，認為這類服裝藉由中式剪裁與色彩選擇，除了凸顯彭麗媛個人氣質，也試圖帶出中國東方傳統文化與歷史元素。

2026年9月24日，中國國家主席習近平夫人彭麗媛與美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，不在圖中）參觀位於美國華盛頓的史密森尼國家亞洲藝術博物館。（Reuters）

白宮表示，此次習近平夫婦赴美是正式國是訪問，特朗普與梅拉尼婭（Melania Trump）除舉行歡迎儀式與國宴外，梅拉尼婭與彭麗媛也安排文化參訪行程。白宮形容，藝術與文化能跨越國界、連結不同世代。

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