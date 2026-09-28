湖南7旬流浪漢拾荒21年日賺10元 被救助後驚揭有42萬養老金未領
撰文：深圳衛視
出版：更新：
近日，湖南常德71歲的茹先生拿到了一張有42萬元（人民幣，下同）養老金的社保卡，他激動地說：「高興的心情不言而喻，想都不敢想。」
茹先生曾是株洲一家國營企業工人，「買斷工齡」下崗後他很快花完了領到的補償金，加上和親戚間有矛盾，他開始流浪拾荒維持生計，日賺10元，至今長達21年。他誤以為下崗後需自行繳費至退休年齡，方可領取養老金，由於沒錢就徹底放棄了。2025年，常德民政部門救助他時，核查發現他有30多年工齡，養老金每月約3700多元，帳戶已累積了10多年。
茹先生有30多年工齡，養老金每月約3700多元，帳戶已累積了42萬元：
+8
9月27日，常德市社會救助事務中心工作人員告訴內媒記者，法律規定只要累計繳費滿十五年，退休後就能領養老金。茹先生無妻兒，但株洲老家有親妹妹等親屬，「他說，未來會回老家」。
【延伸閲讀】內地殘疾男憑與小女孩互動影片爆紅 靠拾荒維生 16年捐逾100萬（點擊放大瀏覽）
+34
台灣著名拾荒者91歲病逝 被揭竟持大量台積電股票 遺產去向曝光「過萬退休金+百萬存款」不捨得旅遊 72歲婦喪夫看存摺後悔淚崩54歲男「擁190萬提前退休」自命人生勝利組 移居鄉下2年幻想破滅34歲不婚不生只租樓 退休時可儲到過千萬？網民憂年老無屋住