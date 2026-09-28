湖南7旬流浪漢拾荒21年日賺10元　被救助後驚揭有42萬養老金未領

近日，湖南常德71歲的茹先生拿到了一張有42萬元（人民幣，下同）養老金的社保卡，他激動地說：「高興的心情不言而喻，想都不敢想。」



茹先生曾是株洲一家國營企業工人，「買斷工齡」下崗後他很快花完了領到的補償金，加上和親戚間有矛盾，他開始流浪拾荒維持生計，日賺10元，至今長達21年。他誤以為下崗後需自行繳費至退休年齡，方可領取養老金，由於沒錢就徹底放棄了。2025年，常德民政部門救助他時，核查發現他有30多年工齡，養老金每月約3700多元，帳戶已累積了10多年。

湖南一男子流浪拾荒21年日賺10元，被救助後得知有42萬元養老金從未領取。（微博@瀟湘晨報）

茹先生有30多年工齡，養老金每月約3700多元，帳戶已累積了42萬元：

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9月27日，常德市社會救助事務中心工作人員告訴內媒記者，法律規定只要累計繳費滿十五年，退休後就能領養老金。茹先生無妻兒，但株洲老家有親妹妹等親屬，「他說，未來會回老家」。

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