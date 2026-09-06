34歲不婚不生只租樓　退休時可儲到過千萬？網民憂年老無屋住

現在這個時代，大多數人對於買房這件事似乎成為一個不容易的夢想，紛紛轉向一輩子租房的路線，就有住在台灣屏東的34歲網友以自身情況，計算若不婚不生租房到退休，年薪扣掉基本開銷、娛樂、租金等，加上股市等投資，退休後雖無房產、但可有4468萬（台幣，下同）資產，讓他認為「兩者比較下來，買房不見得划算？」



不婚不生租房到退休晚年有4468萬可花？

這位網友於Facebook《買房知識家》社團比較「買房與租房」的資產差異，他以自身情況計算，表示他34歲、年薪約80萬，資產300萬在股市，在屏東鄉下租套房自住，已打算不婚不生，他說如果就這樣持續租房直到退休，他的「年薪80萬扣掉一年租金10萬、扣掉生活基本開銷（伙食、交通、電信、保險）一年約25萬、再扣娛樂旅行一年10萬」，每月還有3萬閒錢可以持續投資，加上目前300萬本金在股市，以年化報酬率8%計算，30年後退休，資產4468萬但無房。

他接著比較「買房」，他表示若將在股市的300萬全賣出，頭期款200萬、裝潢100萬，貸款600萬（30年/2.5%利率），每月還款23707，一年房貸28萬4484；「年薪80萬扣除房貸、扣掉生活基本開銷（伙食、交通、電信、保險）一年約25萬、再扣娛樂旅行一年10萬」，每月可投資的閒錢1萬，30年後資產有1489萬+一間還清貸款的房子（800萬買的房子，以通膨3%計算，30年後值1965萬）。

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不一定追求買房 兩派網友各自表述

這樣看下來，他認為「買房不見得划算？」，而且這只是基本計算，他指出假如買房在工作地點附近，退休後並不想繼續居住就勢必得脫手，屆時在鄉下的房子能不能賣得掉是個問題，比如偏鄉房子沒人要之類的，（以上未計算年薪漲幅和房租漲幅細項）。

其他網友也為各自立場發表看法：

「很正確啊，如果真的要年輕的時候買房，建議存到兩倍頭期款，這樣也不會為了買房清光資產，而且剩餘的資產也能幫忙分攤房貸」

「買房一定要買在人口密集處，不然以後賣不掉或降價賣！單身租房，其實還不賴」

「人生不是追求金錢為目的，租套房過一生太苛刻了，有能力就買一間，24小時裡至少有1/3在家裡，舒服的環境很重要，既然沒有金錢壓力何樂而不為」

「去試試跟房東說，有60歲的老人要一起入住，看房東要不要租給你」

「鄉下地方為什麼不買房？老了房東不租要被趕走嗎？」

「可惡不要說出來！讓那些房奴自己去把房子炒高高」



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