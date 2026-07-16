54歲男「擁190萬提前退休」自命人生勝利組　移居鄉下2年幻想破滅

提早退休、搬離生活成本高昂的東京，再靠著4000萬日圓（約193萬港元）資產享受釣魚、爬山的悠閒日子，看似是不少上班族夢寐以求的人生。然而，日本一名54歲男子如願實現退休夢後，鄉下生活的新鮮感卻在短短兩年間逐漸消退，如今更陷入是否重返都市的兩難。



根據日媒《ピンズバNEWS》報導，54歲的中村圭吾（化名）在大學畢業後，長年任職於一家資訊科技公司。兩年前，公司針對50歲以上員工推出自願提早退休的方案，中村幾乎沒有猶豫，立刻提出申請：

當時心想，這下我算是順利『見好就收』、當上人生勝利組了。

示意圖（Unsplash@Huy Phan）

依照公司提供的方案，中村可以領取約2500萬日圓（約120萬港元）的退休金，加上手中累積約1500萬日圓（約73萬日元）的投資基金，總資產約4000萬日圓（（約193萬港元）。長年維持單身的他認為，只要離開生活成本高昂的東京，即使不繼續工作，應該也足以支應未來生活，因此決定實現提早退休。

中村搬到過去曾因工作出差、多次造訪的四國地區，展開嚮往已久的新生活。剛移居時，他積極投入釣魚、爬山、採集野菜等戶外活動，過去鮮少更新社群平台的他，也開始頻繁分享日常。每當上傳在山林間活動或釣魚的照片，一度都能獲得四、五十個讚。

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然而，這股新鮮感並未維持太久。兩年後的現在，他即使再上傳戶外生活照片，通常也只剩下兩、三個讚，自己對戶外活動的熱情也逐漸消退，「釣魚、爬山前兩三次很好玩，但很快就會厭倦。」相較之下，他開始懷念東京豐富的娛樂消遣，以及隨時能找大學朋友喝上一杯、聊聊天的便利生活。

更令中村失落的是，他原以為退休搬家後，東京的公司同事、大學朋友或晚輩，偶爾會到四國找他旅遊、聚會。尤其在離職送別會上，不少人都曾羨慕地表示，「我也想過這種鄉下生活」，但實際上卻幾乎沒有人造訪，令他感到特別寂寞。

為了排解對都市生活的思念，中村目前大約每兩個月就會前往東京一次，每次停留約一周。他表示，若搭乘廉價航空，來回交通費約1萬5000日圓（約725港元）；住宿則選擇連鎖的商務旅館，每晚約1萬日圓（約483港元）。換算下來，一年為了往返及停留東京，約需支出60萬日圓（約3萬港元）。

不過，鄉下生活確實替他省下不少開銷。他目前一年的生活費約200萬日圓（約9.6港元），比住在東京時減少超過100萬日圓（約4.8萬港元）。每月房租僅7萬日圓（約3384港元），不僅比在東京時便宜5萬日圓，居住空間也更加寬敞；當地餐飲價格同樣較低，到一般居酒屋用餐，約花3000日圓（約145港元）便能吃喝得相當盡興。

儘管渴望重返東京，中村卻遲遲無法下定決心。一方面，他清楚知道東京生活成本較高，另一方面，在54歲重新投入職場，也未必能找到與過去待遇相近的工作。對此，他也無奈表示：

這樣想想，或許繼續住在鄉下生活比較好……。

好不容易在50多歲實現提早退休的生活，短短兩年後，中村卻開始苦惱是否搬回東京。他原以為只要備妥退休資產、降低生活成本，就能安心度日，沒想到真正難以適應的，並非金錢問題，而是鄉下生活的孤獨與單調，以及人際關係逐漸疏遠。

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