四川男送修手機相簿遭偷窺15分鐘　維修師傅被行拘7日辯稱未外傳

據《四川日報》，四川成都一名男子陳先生將手機送到維修店修理，並將密碼也告知師傅。維修完成後，男子發現手機的相簿、文件、聊天類應用全都留下了使用痕跡。最終，警方調查後對維修店老闆行政拘留7日，並處罰款700元。維修店老闆辯稱沒有傳輸文件。



示意圖。（AI生成）

近日，陳先生因手機出現故障將手機送至維修店修理，為方便檢修，他把手機密碼告訴了店鋪老闆。取機回家之後，陳先生翻看手機使用記錄發現，手機的相簿、文件、聊天類應用全都留下使用痕跡，光是相簿的使用時長就足足15分鐘。因為擔心個人私隱洩露，陳先生當即選擇報警。

警方調查後，對維修店老闆行政拘留7日，並處罰款700元（人民幣）。拘留結束後，維修店老闆被問及此前有沒有類似行為時，他稱「我不知道」「其實這個我也不懂」，並表示沒有傳輸陳先生手機裏的文件。

手機示意圖（unsplash@Jonas Lee）

為什麼會被拘留？

客戶給維修師傅密碼，僅僅是用於故障檢修，不等於授權瀏覽客戶的相簿、聊天記錄等私人內容。手機裏面保存着照片、聊天記錄、證件信息等，全都是受法律保護的個人私隱。哪怕沒有把信息外傳，私自翻看他人手機私隱，都是屬於偷窺私隱的違法行為。

對此，治安管理處罰法也有明確規定，偷窺、偷拍、竊聽、散佈他人私隱的，處五日以下拘留或者一千元以下罰款；情節較重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。