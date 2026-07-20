浙江情侶住酒店全裸突遭人闖入！離譜老闆竟稱不關心原因：很常見

來自浙江寧波的小張反映，他和女友入住一家電競酒店時，大晚上突然被人打開了房門，兩個人都受了驚嚇。



小張自稱，當時他和女友沒有穿衣服，但是有其他客人突然直接進入房間。情急之下，他直接大喊「裏面有人」，闖入者才退出房間。不過，闖入者隨即又再次進入房間，才又一次關門離開。

來自浙江寧波的小張和女友入住一家電競酒店時，突然被人打開了房門。（1818黃金眼截圖）

小張表示其他客人闖入時，他和女友沒有穿衣服，把他們嚇得大喊：

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面對鏡頭，小張表示：「我和我女朋友都覺得很生氣。」而對於闖入房間的客人，是男士還是女士、人數有多少，小張和女友都沒有看清，「急着蓋被子，沒有顧上」。

據了解，小張和女友是在7月10日入住浙江省寧波象山鯨戰電競影院酒店。當晚9點多，他和女友受到驚嚇，要求退房並報了警；晚上10點多，酒店退回了房費。

當晚晚上10點多，酒店退回了房費。（1818黃金眼截圖）

小張曾要求出示監控，前台負責人則表示，「酒店負責人在寧波，我們只負責登記」。前台負責人還補充，系統出現故障，看不到房間已經有客人入住，所以造成錯誤。

記者聯繫上鯨戰電競影院酒店寧波象山萬達廣場店的王老闆，其表示：「不管是什麼原因造成這一錯誤，我們也不關心，不過客人提出來了，我們就適當地補償一點。」

他還補充道：

反正房費已經退了。我想補償多一天的房費，他不接受。這種事情屬於比較常見的，我從業這麼多年，隔三差五都能遇到。

小張表示，事發當晚，他沒有向酒店提出過賠償訴求，但王老闆的態度讓他和女友難以釋懷，便要求酒店出具書面道歉文件。

王老闆則回應，僅可以以個人名義道歉。「我們也不去浪費時間了，你該怎麼走法律程序，去走就好了。」

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