女星萬千惠巴黎慘遭竊：相機幾秒被偷　在中國生活33年從未發生過

中國女星萬千惠受邀到法國巴黎參加品牌活動，沒想到卻遇上竊賊，活動過程中拍攝的全部素材跟著相機一起不翼而飛，她透露，團隊在艾菲爾鐵塔附近拍攝時，有法國人主動上前幫忙拍照，就在幾秒鐘之間，相機整台不見，由於素材全無備份，萬千惠崩潰喊話：「只要把記憶卡還我，我送你兩台機器都可以！」



萬千惠在影片中還原事情經過，透露攝影師為了拍攝短影音，暫時將相機放在旁邊長椅，這時一名法國人上前要求幫忙拍照，藉此分散他們的注意力，同夥就在這短短幾秒的空檔，把長椅上的相機摸走，她對此非常震驚與無助，更直呼自己在中國生活33年，從未發生過這種事情。

藝人萬千惠（微博@萬千惠在這裏）

萬千惠將相機放在旁邊長椅，幾秒鐘之間就被竊走：

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因為素材都沒有備份，當天拍攝的心血全部歸零，光是遺失的記憶卡就價值1萬多人民幣，現場沒有監視器，報警也很難抓到人，團隊還試圖在附近草地找找看竊賊是否會丟棄記憶卡，但最終無果，萬千惠無奈表示，為了給品牌方交代，團隊只能緊急借用一台長焦小相機，計劃連夜補拍照片，同時聯絡看看大使館是否能給予協助。

許多熟悉歐洲治安的網友感嘆，這很明顯是集團作案，外國的常態操作，感嘆：

在巴黎竟然敢把相機放在視線以外的地方超過30秒，也是人才。

批評他們團隊非常沒有警覺性，至於她影片中在中國不可能發生這種事，也出現兩面看法，有網友認為在中國也可能發生，但大部分中國網友回應：「在中國報警2個小時內就會解決」、「你可能多年沒來中國了。」

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